Son Dakika | Dilan Polat köprüde intihara kalkıştı iddiası! Engin Polat olay yerine geldi
Uyuşturucu kullandıkları iddiası ile şafak baskını ile evlerinden gözaltına alınan ünlülerin, dün tahlil sonuçları çıktı. İddiaya göre bazı ünlüler uyuşturucu kullandı. İsmi geçenler, kamuoyuna kişisel verilerinin paylaşılmasına tepki gösterip sonuçlarında güvenilir olmadığını belirterek hukuki yollara başvuracaklarını belirtti.
Uyuşturucu operasyonunda ismi geçen ve sık sık kamuoyunda hedef gösterilen Dilan Polat'ın yaşamına son vermeye çalıştığı öne sürüldü.
Gazeteci Adem Metan, X hesabından Dilan Polat'ın intihar etmek için FSM Köprüsü'ne çıktığını ve eşi Engin Polat tarafından vazgeçirildiğini belirtti. Metan şunları yazdı:
"Dilan Polat evden intihar etmek amacıyla ayrılıyor.Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nde atlamak için korkuluklara çıktığı sırada, polis ekipleri ve Engin Polat olay yerine geliyor. Engin Polat’ın ikna çabaları sonucu Dilan Polat köprüden indirilerek kurtarılıyor"
ENGİN POLAT AÇIKLAMA YAPTI
Engin Polat, Dilan Polat'ın ablasına giderken trafikte panik atak geçirdiğini söyledi. Bu nedenle aracını yol kenarına çıktığını belirten Polat, olayın sadece bundan ibaret olduğunu dile getirdi:
"Ablasına giderken panik atak geçirip trafik ve kendi güvenliğini düşünerek köprü çıkışında arabayı çekip beni aradı, olay bu."
Engin Polat ayrıca olayın ardından karakola gidip ifade veren Dilan Polat'ın ifadesin i paylaştı. Dilan Polat şunları söylemiş:
“18.10.2025 tarihinde saat 12:10 sıralarında kendi sevk ve idaremdeki 3** *** plaka sayılı araç ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü Kuzey Köprü çıkışı seyir üzerinde seyir hâlinde olduğum esnada bir anda kendimi kötü hissettim. Rahatsızlığımdan dolayı çarpıntım oldu, panik atak geçirdim daha sonra aracımı köprü çıkışında dörtlülerimi yakarak sağa çektim ve ardından eşime ulaşıp kendisine konum attım. Biraz süre köprü çıkışında eşimi bekledim. Daha sonra eşim yanıma geldi ardından polis ekipleri yanıma geldiler. Bana herhangi bir problem olup olmadığını sordular benim köprü çıkışında durma sebebim intihar amaçlı değildir. Kendimi kötü hissettiğim için trafik kazasına sebep olmamak için sağa çekip eşimi bekledim. Konu ile ilgili kimseden davacı ve şikayetçi değilim. Söyleceklerim bunlardan ibarettir.”