Son Dakika | DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Meclis Başkanvekili ve İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Asrın Hukuk Bürosu Avukatlarından Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası’na doğru hareket etti.

İmralı'da yapılacak görüşme, komisyonun İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşmesinin ardından yapılan ilk görüşme olacak.

İmralı'ya giden heyetten ilk açıklama

NE OLMUŞTU?

Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde kurulan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, 24 Kasım 2025 tarihinde İmralı Yüksek Güvenlikli Ceza İnfaz Kurumu’nda Abdullah Öcalan ile görüşme gerçekleştirdi.

İmralı Adası ziyaretine DEM Parti Grup Başkanvekili Koçyiğit’in yanı sıra AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız katılmıştı. CHP heyete üye vermemişti.

Son dakika | CHP İmralı'ya gitmiyor!