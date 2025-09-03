Son Dakika | Cumhuriyet savcısı boğazından bıçaklanarak öldürüldü

Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’de bir işletmede 19 yaşındaki husumetlisi Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı. Savcı, olay yerinde hayatını kaybetti. halktv.com.tr, gündeme bomba gibi düşen cinayetin detaylarına ulaştı.

İstanbul'un Çekmeköy ilçesindeki bir restoranda bugün saat 21:15 sıralarında meydana gelen olayda, İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, husumetlisi olduğu iddia edilen Mustafa Can Gül (19) tarafından boğazından bıçaklandı.

Habertürk'ten Ceylan Sever'in haberine göre, İstanbul Adliyesi’nde görev yapan 58 yaşındaki Kayhan, olay yerinde hayatını kaybetti.

19 yaşındaki Gül ise yakalandı.

Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan

İSTANBUL CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, cinayete ilişkin açıklamada bulundu.

Başsavcılık, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

"03.09.2025 günü saat:21.15 sıralarında Çekmeköy İlçesi Ömerli mahallesinde bulunan Yeşil Oba Et Mangal isimli işletmede, İstanbul Çağlayan Adliyesinde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN(E-58), önceden husumetlisi olan Mustafa Can GÜL(E-19) isimli şahıs tarafından boğazından bıçaklanmıştır.

112 ekiplerinin yaptığı kontrollerde Cumhuriyet Savcısı Ercan KAYHAN olay yerinde vefat etmiştir.

Şüpheli şahıs olay yerinde tarafımızca yakalanarak muhafaza altına alınmıştır."

RESTORAN SAVCININ, CİNAYETİ İŞLEYEN ESKİ ÇALIŞANI

Bu arada halktv.com.tr, cinayetin işlendiği restoranın Savcı Ercan Kayhan'a ait olduğu bilgisine ulaştı. Cinayeti işleyen Mustafa Can Gül'ün ise, restoran çalışanı olduğu öğrenildi. Gül'ün, bir süre önce işten çıkarıldığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

