Son Dakika | Canlı yayında meydan okuyarak kadını darbetmişti: Saldırgan erkek yakalandı

TikTok'ta açtığı canlı yayında bir kadını darbederek 'Gücünüz yetiyorsa elimden alın" şeklinde meydan okuyan saldırgan erkek gözaltına alındı.

CANLI YAYINDA KADINI DARBEDEN ERKEK YAKALANDI

Sosyal medyada infial yaratan görüntülerde, uyuşturucu ve alkolün etkisinde olduğu iddia edilen bir şüpheli, TikTok'ta açtığı canlı yayında, bir kadına hem şiddet uyguladı, hem de hakaretler savurdu.

Skandal olayın sosyal medyada gündem olmasının ardından saldırgan erkeği yakalamak için Eminyet Genel Müdürlüğü tarafından çalışma başlatıldı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, başlatılan çalışmalarda kimliği tespit edilen B.S. isimli erkeğin gözaltına alındığını duyurdu.

ALİ YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

Yerlikaya olayla ilgili sosyal medya hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Bir sanal medya hesabı üzerinden yapılan canlı yayında “bir erkeğin yanındaki kadına bağırarak fiziksel şiddet uyguladığı” Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığımızca belirlenmiştir.

Yapılan çalışmalar sonucu N.K. isimli kadına şiddet uygulayan şüphelinin B.S. (Engelli Raporlu) olduğu tespit edilmiş ve yakalanmıştır."