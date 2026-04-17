Son Dakika | "Bombalama" yapacağını söyleyen liseli tutuklandı! Evinden cephanelik çıktı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika... Telegram’dan Kahramanmaraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.

Kahramanmaraş’taki saldırıyla ilgili Telegram üzerinden bomba fotoğrafı paylaşan ve bombalama yapacağı yönünde mesajlar attığı belirtilen lise öğrencisi, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı’nın talimatıyla gözaltına alındı.

EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

Ayrıntılar geliyor...

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Ev kullanımı için “tak çalıştır” ısıtma şistemine ne dersiniz? Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının!
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Soluksuz 49 saat: Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor!
49 saat hiç durmadılar!
Hem 90 derece kıvrılıyor hem kendi kendini soğutuyor
Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
