Son Dakika | "Bombalama" yapacağını söyleyen liseli tutuklandı! Evinden cephanelik çıktı
Son dakika... Telegram’dan Kahramanmaraş’taki saldırıyla alakalı bomba fotoğrafı ve bombalama yapacağına yönelik mesajlar atan lise öğrencisi çocuk, Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı talimatıyla gözaltına alındı.
EVİNDEN CEPHANELİK ÇIKTI
Yeni Şafak'tan Burak Doğan'ın haberine göre; Şüphelinin evinde hücum yeleği, kamuflaj, kask, bıçak ve biber gazı ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.
Ayrıntılar geliyor...
Hem ısıtan hem soğutan "mono" sistem
Akıllı evlerin akıllı üyesi! Duvarınıza asın, fişe takın ve ısının
Güvenlikten yeşil alana 9 kriter:
Liste birçok kişiyi şaşırttı! Çocuk büyütmek için en iyi "mükemmel paket" sunan o şehir