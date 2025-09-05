Son Dakika | Bir kayyum daha heyetten ayrıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme kararıyla atanan kayyumlardan Müjdat Gürbüz de heyetten ayrıldı.

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi tarafından CHP İstanbul İl Yönetimi'ne kayyum atanan çağrı heyetinden Müjdat Gürbüz de heyetten ayrıldı.

CHP İstanbul İl Yönetimi'ne mahkeme tarafından tedbiren kayyum atanmasına tepkiler sürüyor. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik'in yerine kayyum atanan Gürsel Tekin, kayyumluk görevini kabul eden ilk isimlerden olmuştu. Tekin'in kayyumluğu kabul etmesine tepkiler sürüyor. Gürsel Tekin, kayyum olmayı kabul ettikten sonra da CHP'den ihraç edildi.

Sputnik'e telefonla bağlanan Müjdat Gürbüz, "Benim aldığım kararı en sonda söyleyeceğim. Kimsenin baskısı altında kalmadan, YSK bu kararı açıklamadan ben bu kararı aldım. Ben kula kul olmayan bir zihniyetten gelen bir insanım. Cumhuriyet Halk Partisi'nin üst kimliği bütün kişiliklerden üstündür. Kişiler gelip geçicidir, bizde biat kültürü yoktur. Kendi hür kararımla açıklanan çağrı heyetinden affımı istedim ve ayrılıyorum" ifadeleriyle kayyum heyetinden ayrıldığını açıkladı.

Bu sabah Hasan Babacan da kayyum heyetinden ayrıldığını açıklamıştı. Babacan'ın heyet ayrıldığını duyurmasının ardından CHP, Babacan'ın ihracını durdurduğunu açıklamıştı.

Böylece mahkeme tarafından kayyum olarak atanan 5 kişiden ikisi kayyum heyetinden ayrıldığını açıkladı. Kayyum heyetinde Gürsel Tekin, Zeki Şen ve Erkan Narsap kaldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

