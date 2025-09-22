Son dakika | Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem
Son dakika haberi... AFAD duyurdu. Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 12.02'de meydana geldiği belirtilirken depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.
KANDİLLİ RASATHANESİ 4.6 OLARAK DUYURDU
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise depremin derinliğinin 12.2 kilometre olduğu belirtildi.
