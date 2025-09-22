Son dakika | Balıkesir'de 4.5 büyüklüğünde deprem

Acil ve Afet Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi Balıkesir Sındırgı'da 4.5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini duyurdu. Depremin 12.02'de meydana geldiği belirtilirken depremin derinliğinin ise 7 kilometre olduğu belirtildi.

KANDİLLİ RASATHANESİ 4.6 OLARAK DUYURDU

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.6 olarak açıkladı. Kandilli Rasathanesinden yapılan açıklamada ise depremin derinliğinin 12.2 kilometre olduğu belirtildi.

