Son dakika | Balıkesir'de 4.1 büyüklüğünde deprem

Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde deprem meydana geldi.

Rasathane, 31 Ağustos 2025 saat 09.29'da gerçekleşen depremin büyüklüğünü 4.1, derinliğini ise 13.8 kilometre olarak açıkladı. Depremin merkez üssünün Aktaş Mahallesi olduğu bildirildi.

Sarsıntının çevre ilçelerde de hissedildiği belirtildi.