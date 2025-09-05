Son dakika | Balıkesir yine sallandı

Son dakika haberi... AFAD Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

AFAD Balıkesir Sındırgı'da yerin 9 kilometre derinliğinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bugün saat 10.52'de bir deprem daha meydana geldi. Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı.

KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA

AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de açıklamada bulundu. Kandilli tarafından yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Kandilli tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

