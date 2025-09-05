Son dakika | Balıkesir yine sallandı
AFAD Balıkesir Sındırgı'da yerin 9 kilometre derinliğinde saat 10.52'de 4.1 büyüklüğünde bir deprem olduğunu açıkladı.
#DEPREM— AFAD Deprem (@DepremDairesi) September 5, 2025
Büyüklük:4.1 (Ml)
Yer:Sındırgı (Balıkesir)
Tarih:2025-09-05
Saat:10:52:32 TSİ
Enlem:39.18694 N
Boylam:28.20806 E
Derinlik:9.23 km
Detay:https://t.co/iR7cRSWjJA@afadbaskanlik @trthaber @anadoluajansi
Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde, 10 Ağustos'ta meydana gelen 6,1 büyüklüğündeki depremin ardından meydana gelen artçıların ardı arkası kesilmiyor. Son olarak bugün saat 10.52'de bir deprem daha meydana geldi. Sındırgı'da meydana gelen depremin büyüklüğü 4.1 olarak açıkladı.
KANDİLLİ'DEN AÇIKLAMA
AFAD ile beraber Kandilli Rasathanesi de açıklamada bulundu. Kandilli tarafından yapılan açıklamada da depremin büyüklüğü 4.1 olarak kaydedildi. Kandilli tarafından yapılan paylaşım şu şekilde:
#DEPREM— Kandilli Rasathanesi (@Kandilli_info) September 5, 2025
AKTAS-SINDIRGI (BALIKESIR) https://t.co/wXdf3u6KkD
05.09.2025, 10:52:32 TSİ
Büyüklük: 4.1
Derinlik: 14.5 km#Kandilli