Bakandan kayıt parası ve üniforma açıklaması

Yayınlanma:
Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yeni eğitim yılı öncesi yaptığı açıklamada, okul kayıtlarında zorunlu bağış alınmadığını belirterek, öğrencilerin 4 yıl boyunca aynı üniformayla devam edebileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, eğitim-öğretim yılı öncesi gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Tarım ve Orman Bakanlığı ile ortak etkinlikler düzenleneceğini açıklayan Tekin, “Her çocuğumuz bir fidan, ilk dersimiz ‘Yeşil Vatan’ mottosuyla başlatacağız. Aile ve Yeşil Vatan temasını gündeme almalarını arkadaşlarımızdan istedik” dedi.

Kayıt sürecine ilişkin de konuşan Bakan Tekin, velilerden zorunlu bağış alınmadığının altını çizdi.

Okul kıyafetleri konusunda da düzenleme yapıldığını belirten Tekin,"Her yıl öğretmenlerimiz, idarecilerimiz ne marka ne başka hiçbir tanımlama olmaksızın okul kıyafetiyle ilgili bir tanımlama yapsınlar dedik. Bizim kademelerimiz 4 yıl. 4 yıl boyunca kıyafet değişmesin, velinin çocuğu 4 yıl boyunca o kıyafetle okulda devam edebilsin diye böyle bir düzenleme yaptık" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

