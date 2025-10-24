Son Dakika | Ayşe Barım hakkındaki tutuklama kararı kaldırıldı

Yayınlanma:
Güncelleme:
Ünlü menajer Ayşe Barım hakkında verilen tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Ayşe Barım hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı kaldırıldı.

Gezi Parkı protestolarına, kendisiyle birlikte çalışan çok sayıda ünlü ismi, gösterilere götürdüğü ve eylemlere katılmaları için talimat verdiği iddiasıyla hakkında başlatılan soruşturma kapsamında, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım" suçundan 30 yıla kadar hapis istemiyle hakkında dava açılan menajer Ayşe Barım hakkında flaş bir gelişme yaşandı.

Sekiz aydan uzun süredir cezaevinde tutulduktan sonra tahliye edilen menajer Ayşe Barım hakkında, tahliye kararının ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazı üzerine yeniden tutuklama kararı verilmişti.

ATK CEZAEVİNİN BARIM'A UYGUN OLMADIĞINI BELİRTTİ

Sağlık durumunun iyi olmadığı belirtilen Barım hakkında verilen yeniden tutuklama kararı kaldırıldı.

Sağlık sorunları nedeniyle Adli Tıp Kurumuna sevk edilen Barım'ın ATK raporu çıktı.

Adliye kaynaklarından edinilen bilgiye göre, mahkemeye ulaşan ATK raporunda Ayşe Barım için, "Hastane şartlarında tedavisinin devam etmesi gerektiği, cezaevi şartlarında kalmasının uygun olmadığı" belirtildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

