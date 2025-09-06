Son dakika | Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Son dakika | Antalya İl Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
Yayınlanma:
Emniyet Genel Müdürlüğü, Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan'ın İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldığını açıkladı. Arslan'ın, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı bildirildi.

Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırıldı. Emniyet Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

ilker-arslan.jpg

MUHİTTİN BÖCEK SORUŞTURMASI KAPSAMINDA GÖREVDEN UZAKLAŞTIRILDI!

Arslan’ın Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek soruşturması kapsamında görevden uzaklaştırıldığı öğrenildi. Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklanmıştı.

egm-aciklmaa.jpg

Kaynak:AA-DHA

