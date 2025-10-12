Son dakika | Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Son dakika | Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem
Yayınlanma:
AFAD, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 19.47'de yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 6.25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

afad.png

2 SAATTE 2 DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 19.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli, merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen depremin yerin 21.2 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.

kandilli.png

DEPREM FIRTINASI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Aynı bölgede, 7 Temmuz 2025 akşamı saat 20:46’da Datça açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından günler süren küçük çapta depremler yaşanmıştı.

Uzmanlar, artçı sarsıntıları "deprem fırtınası" olarak belirtmiş ancak bunun büyük bir depremin habercisi olmadığını kaydetmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Meteoroloji bu iller için saat verdi: Zirai don uyarısı!
Otomobil alırken ne kadar kazıklanıyoruz? Yerli üretimler Avrupa’da kaça satılıyor?
Osimhen'den korkutan haber: Uçağı acil iniş yaptı
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
'Baba' üçlemesinin yıldızı hayatını kaybetti
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
İstanbul–Atina arası 4 saat olacak: Avrupa tarihinin en büyük ulaşım projesi
Fenerbahçeli futbolcular hayal kırıklığı yaşadı: Yönetime olay tepki
Türk hakem hazırlık maçında Ürdün'ü karıştırdı: Skandal hareket
Emekli maaşından kaç para eksildiğini açıkladı: Asgari ücretlinin vay haline
Beklenen oldu! Meteoroloji 'İstanbul'un dibinde başlayıp yayılacak' dedi
Meteoroloji'den 6 il için kırmızı alarm: Kuvvetli yağış ve sel için saat verildi
Türkiye
Rojin’in ölümü aydınlanamıyor! Adli Tıp'tan yeni açıklama geldi: 3 madde dikkat çekti
Rojin’in ölümü aydınlanamıyor! Adli Tıp'tan yeni açıklama geldi: 3 madde dikkat çekti
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda: Ailesinden açıklama
Gazeteci Hakan Tosun yoğun bakımda