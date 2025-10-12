Son dakika | Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre, Akdeniz açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

AFAD, depremin saat 19.47'de yaşandığını bildirdi.

Merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen deprem, yerin 6.25 kilometre derinliğinde meydana geldi.

2 SAATTE 2 DEPREM

Kandilli Rasathanesi verilerine göre Akdeniz açıklarında saat 19.47'de 3.9 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldi.

Kandilli, merkez üssü Akdeniz açıkları olarak tespit edilen depremin yerin 21.2 kilometre derinliğinde yaşandığını bildirdi.

DEPREM FIRTINASI GERİ Mİ DÖNÜYOR?

Aynı bölgede, 7 Temmuz 2025 akşamı saat 20:46’da Datça açıklarında meydana gelen 5.0 büyüklüğünde depremin ardından günler süren küçük çapta depremler yaşanmıştı.

Uzmanlar, artçı sarsıntıları "deprem fırtınası" olarak belirtmiş ancak bunun büyük bir depremin habercisi olmadığını kaydetmişti.