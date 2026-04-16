Son Dakika | 81 ilde "Okul saldırısı" teyakkuzu! Kapıda en az iki polis bekleyecek

Yayınlanma:
Son dakika... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul çevrelerinde polis denetimleri sıklaştırılırken, giriş çıkış saatlerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapıldı. Gerektiğinde takviye ekiplerin de devreye alınacağı ve önlemlerin risk analizine göre süreceği belirtildi.

İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı.

Bakanlık talimatıyla okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri daha yoğun denetim yapmaya başladı.

Ankara’da emniyet ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liselerin çevresinde görev aldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler hakkında GBT ve durum kontrolü yapıldı.

EN AZ İKİ POLİS DURACAK

İlgili kurumlarla birlikte yürütülen uygulamalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği belirtildi.

Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için ihtiyaç hâlinde takviye ekiplerin de devreye gireceği öğrenildi.

Alınan önlemlerin, ülke genelinde yapılan risk değerlendirmelerine göre belirlenecek yeni uygulamalarla kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.

İstanbul’da da bazı okul çevrelerinde denetim yapıldı.

Polis ekipleri araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti, okul yakınındaki şüpheli kişilere yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirdi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

