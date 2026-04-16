Son Dakika | 81 ilde "Okul saldırısı" teyakkuzu! Kapıda en az iki polis bekleyecek

Son dakika... Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından İçişleri Bakanlığı, 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik tedbirlerini artırdı. Okul çevrelerinde polis denetimleri sıklaştırılırken, giriş çıkış saatlerinde şüpheli kişilere yönelik GBT kontrolleri yapıldı. Gerektiğinde takviye ekiplerin de devreye alınacağı ve önlemlerin risk analizine göre süreceği belirtildi.