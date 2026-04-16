Son Dakika | 81 ilde "Okul saldırısı" teyakkuzu! Kapıda en az iki polis bekleyecek
Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarının ardından, 81 ildeki eğitim kurumlarında polis denetimleri sıklaştırıldı; okul çevrelerinde ek güvenlik önlemleri devreye alındı.
İçişleri Bakanlığı, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okullarda yaşanan saldırıların ardından 81 ildeki tüm eğitim kurumlarında güvenlik önlemlerini artırdı.
Bakanlık talimatıyla okul önleri ve çevrelerinde polis ekipleri daha yoğun denetim yapmaya başladı.
Ankara’da emniyet ekipleri, ilkokul, ortaokul ve liselerin çevresinde görev aldı. Denetimlerde şüpheli görülen kişiler hakkında GBT ve durum kontrolü yapıldı.
EN AZ İKİ POLİS DURACAK
İlgili kurumlarla birlikte yürütülen uygulamalarda, okul önlerinde en az iki emniyet personelinin görevlendirildiği belirtildi.
Eğitim saatleri boyunca öğretmen ve öğrencilerin güvenliği için ihtiyaç hâlinde takviye ekiplerin de devreye gireceği öğrenildi.
Alınan önlemlerin, ülke genelinde yapılan risk değerlendirmelerine göre belirlenecek yeni uygulamalarla kesintisiz sürdürüleceği kaydedildi.
İstanbul’da da bazı okul çevrelerinde denetim yapıldı.
Polis ekipleri araçları durdurarak sürücüleri kontrol etti, okul yakınındaki şüpheli kişilere yönelik GBT sorgulaması gerçekleştirdi. (AA)