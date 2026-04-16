Son Dakika |54 okul hedef gösterilmiş! 67 kişi gözaltında

Adalet Bakanı Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırıları sonrası 54 okulun hedef gösterildiğini, bu paylaşımlarla bağlantılı 67 kişinin gözaltına alındığını açıkladı.

Akın Gürlek, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’taki okul saldırılarına ilişkin soruşturmaların Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıkları tarafından çok yönlü biçimde sürdürüldüğünü açıkladı.

Gürlek, yayın yasağına rağmen saldırıya ilişkin görüntüleri paylaşan, toplumda korku ve panik yaratabilecek içerikler yayan, resmî açıklamaları hedef alan yanıltıcı bilgileri dolaşıma sokan ve suçu ya da suçluyu öven çok sayıda hesabın tespit edildiğini bildirdi.

130 KİŞİ HAKKINDA GÖZALTI KARARI

Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 130 hesap sahibine yönelik soruşturma başlatıldı. Gürlek’in verdiği bilgiye göre 95 kişi gözaltına alındı, 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar ise sürüyor. Ayrıca 1.104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildi.

54 OKUL HEDEF GÖSTERİLMİŞ

Gürlek, okullara saldırı yapılacağı yönündeki paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik yaratan hesapların da belirlendiğini belirtti.

Gürlek, bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcının gözaltına alındığını, bu kişiler hakkında adli işlemlerin sürdüğünü kaydetti.

Gürlek'in aktardığına göre; Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da çocukları şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması için Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına talimat verdi.

Gürlek, sürecin 81 ilde 171 Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından takip edildiğini, çalışmaların İçişleri Bakanlığı ile Millî Eğitim Bakanlığı koordinasyonunda yürütüldüğünü ifade etti.

Adalet Bakanı Akın Gürlek'in açıklaması şöyle:

"Şanlıurfa ve Kahramanmaraş illerimizde meydana gelen okul saldırılarına ilişkin olarak Kahramanmaraş ve Siverek Cumhuriyet Başsavcılıklarımızca soruşturmalar çok yönlü şekilde sürdürülmektedir. Yayın yasağına rağmen olaya ait görüntüleri paylaşan; halk arasında korku, kaygı ve panik oluşturabilecek içerikler yayan; resmî açıklamaları itibarsızlaştırmaya yönelik yanıltıcı bilgiyi alenen dolaşıma sokan; suçu ve suçluyu övüp suç işlemeye teşvik eden çok sayıda hesap tespit edilmiştir. Bu kapsamda 55 Cumhuriyet Başsavcılığımızca 130 hesap sahibi hakkında soruşturma başlatılmış, 95 kişi gözaltına alınmıştır. 35 kişinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürmekte olup 1.104 sosyal medya hesabına da erişim engeli getirilmiştir. Ayrıca, okulları hedef göstererek saldırı yapılacağı yönünde paylaşımlarla kamuoyunda tedirginlik oluşturan hesaplar belirlenmiş; bu çerçevede 54 okulu hedef gösteren 67 kullanıcı gözaltına alınmış olup haklarında adli işlemler devam etmektedir. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığımızca; çocuklarımızı şiddete yönlendirebilecek dijital içerik ve platformlara yönelik tespit ve tedbirlerin alınması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Başkanlığına da talimat verilmiştir. Süreç; 81 ilimizde 171 Cumhuriyet Başsavcılığımız nezdinde takip edilmekte olup İçişleri Bakanlığımız ve Millî Eğitim Bakanlığımız ile koordinasyon içinde yürütülmektedir."