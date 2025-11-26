Son dakika | 25 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınan 13 kadın serbest bırakıldı

Son dakika | 25 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınan 13 kadın serbest bırakıldı
Yayınlanma:
Güncelleme:
Son dakika haberi... 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü kapsamında Taksim'de bir araya gelen ve açıklama sonrası gözaltına alınan 13 kadın serbest bırakıldı.

İstanbul'da kadınlar yasaklara ve polis ablukasına karşın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Taksim'de yürüyüş düzenledi.

Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklaması sonrasında LGBTİ bayrağı taşıyan ve taşıyanların çevresinde duran kadınlar polis ablukasına alındı.

Türkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 25 Kasım mesajıTürkiye Kadın Dernekleri Federasyonu'ndan 25 Kasım mesajı

İstanbul Barosu'ndan 25 Kasım yasaklarına tepkiİstanbul Barosu'ndan 25 Kasım yasaklarına tepki

13 KADIN SERBEST BIRAKILDI

Polisin ablukaya aldığı 13 kadın gözaltına alındı. Gece saatlerinde gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.

İstanbul Valiliği dün "25 Kasım yürüyüşü" gerekçesiyle metro seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldığı ifade edilmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul için son gün yarın! Meteorolojiden 3 günlük yağış uyarısı geldi
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Bu numara ile daha az benzin yakarsınız ve arabanızın motor gücünü artırırsınız
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Trabzon’da 2 günde üretiyorlar: Dünyanın 4 bir yanına satıyorlar
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ünlü banka emeklilere 31 bin lira verecek
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı: Yıllarca emekli maaşını çekti!
Yıllarca emekli maaşını çekti!
Ölen annesini çamaşır odasında sakladı
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Meteoroloji tüm ülkeyi uyardı: Bahçenize çarşaf koyun
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı! Bakanlık harekete geçti
Bakanlık harekete geçti!
Islak mendilin kaldırılacağı tarih açıklandı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
Liselilerin pet şişe tuzağı çalıştı
SGK Uzmanı 2026 emekli maaşları için 'net rakam' verdi
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Bu arabalar yollardan kayboluyor: Moda böyle istiyor!
Türkiye
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
8,5 milyarlık vurgun! Kahramanmaraş merkezli dolandırıcılık operasyonu: 17 şüpheli yakalandı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Son Dakika | Gümüşhane Üniversitesi’nde memur silahla rehin alındı
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu
Karamanoğulları Beyliği'ni araştırırken 148 adet sikke buldu