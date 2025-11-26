Son dakika | 25 Kasım'da İstanbul'da gözaltına alınan 13 kadın serbest bırakıldı
İstanbul'da kadınlar yasaklara ve polis ablukasına karşın 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Mücadele Günü'nde Taksim'de yürüyüş düzenledi.
Yürüyüşün ardından yapılan basın açıklaması sonrasında LGBTİ bayrağı taşıyan ve taşıyanların çevresinde duran kadınlar polis ablukasına alındı.
13 KADIN SERBEST BIRAKILDI
Polisin ablukaya aldığı 13 kadın gözaltına alındı. Gece saatlerinde gözaltına alınan 13 kişi serbest bırakıldı.
İstanbul Valiliği dün "25 Kasım yürüyüşü" gerekçesiyle metro seferlerinde kısıtlamaya gitmişti. Karar doğrultusunda, Yenikapı-Hacıosman Metro Hattının Taksim istasyonu, Şişhane istasyonun ise Taksim çıkışları ve F1 Taksim-Kabataş Füniküler hattı işletmeye kapatıldığı ifade edilmişti.