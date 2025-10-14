Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı

22 Ekim tarihinde MHP Lideri Bahçeli tarafından başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci komisyonun dinleme çalışmaları ve atılması beklenen yasal adımlar ile devam ediyor. Süreç devam ederken tarafların yaptığı açıklamalar zaman zaman gerginlik çıkarsa da sürecin devam ettiği, tarafların devam ettirdiği görülüyor.

İYİ Parti başta olmak üzere bazı partilerin sürece karşı çıkan açıklamaları gündem olmaya devam ederken Gündemar Araştırma tarafından sürecin kamuoyundaki son yansımaları araştırıldı.

TERÖRÜN TAMAMEN SONA ERMESİNİ İSTEYENLERİN ORANI ARTTI

Ortaya çıkan sonuçlara göre toplumun süreç kapsamında terörün tamamen sona ermesini destekleme oranları Ağustos ayında yüzde 74 düzeyindeyken Eylül ayında yüzde 79 oranına çıktı.

ÇOĞUNLUK SÜRECİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANMIYOR

Araştırmada Ağustos ve Eylül ayındaki değişim karşılaştırıldı. Sürecin Türkiye'de terörü sonlandıracağına inanların oranı 1 ayda 1 puan artarken inanmayanların oranı 1 ayda 3 puan arttı.

İnananlar:

AĞUSTOS - 39

EYLÜL - 40

İnanmayanlar:

AĞUSTOS - 48

EYLÜL - 51

ÖCALAN'IN AKTÖR OLARAK ROL ÜSTLENMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER FAZLA

Süreç kapsamında PKK terör örgütü lideri Öcalan'ın aktör olarak rol almasının toplumun büyük çoğunluğunda yanlış olarak düşünüldüğü sonuçlara yansıdı. Yanlıştır diyenlerin oranı Ağustos ayında yüzde 60 iken Eylül ayında bu oran yüzde 66'ya kadar çıktı.

PKK'LILARIN AFFI VE ÖCALAN'A UMUT HAKKI İÇİN TOPLUM NE DÜŞÜNÜYOR?

Araştırmada vatandaşlara Öcalan Umut Hakkı ve af kapsamında PKK'lıların affedilmesi de soruldu. Araştırmaya göre toplumun genel af kapsamından PKK'lıların da yararlanmasına olan destek ezici bir şekilde 'hayır' iken bu oran Ağustos ayında yüzde 73'ten Eylül ayında yüzde 76'ya kadar çıktı.

Yine aynı araştırmada zaman zaman gündeme gelen Öcalan'a Umut Hakkı'nın da toplumda karşılığının olmadığı sonuçlara yansıdı. Ağustos ayında Öcalan'ın Umut Hakkı'ndan yararlanmasına karşı olanların oranı yüzde 75 iken Eylül ayında bu oran yüzde 79'a çıktı.