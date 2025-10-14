Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı

Son araştırma: Toplumun sürece desteği artarken başarılı olacağına inananlar azaldı
Yayınlanma:
Gündemar tarafından yapılan son kamuoyu araştırmasına göre toplumun 'Terörsüz Türkiye' olarak adlandırılan çözüm sürecine dair desteğinde artış görülürken söz konusu sürecin başarı ile sonuçlanacağına inanmayanların oranında artış yaşandı.

22 Ekim tarihinde MHP Lideri Bahçeli tarafından başlatılan 'Terörsüz Türkiye' süreci komisyonun dinleme çalışmaları ve atılması beklenen yasal adımlar ile devam ediyor. Süreç devam ederken tarafların yaptığı açıklamalar zaman zaman gerginlik çıkarsa da sürecin devam ettiği, tarafların devam ettirdiği görülüyor.

İYİ Parti başta olmak üzere bazı partilerin sürece karşı çıkan açıklamaları gündem olmaya devam ederken Gündemar Araştırma tarafından sürecin kamuoyundaki son yansımaları araştırıldı.

TERÖRÜN TAMAMEN SONA ERMESİNİ İSTEYENLERİN ORANI ARTTI

Ortaya çıkan sonuçlara göre toplumun süreç kapsamında terörün tamamen sona ermesini destekleme oranları Ağustos ayında yüzde 74 düzeyindeyken Eylül ayında yüzde 79 oranına çıktı.

1.png

partiler-1.png

ÇOĞUNLUK SÜRECİN BAŞARILI OLACAĞINA İNANMIYOR

Araştırmada Ağustos ve Eylül ayındaki değişim karşılaştırıldı. Sürecin Türkiye'de terörü sonlandıracağına inanların oranı 1 ayda 1 puan artarken inanmayanların oranı 1 ayda 3 puan arttı.

İnananlar:

AĞUSTOS - 39

EYLÜL - 40

İnanmayanlar:

AĞUSTOS - 48

EYLÜL - 51

.png

ÖCALAN'IN AKTÖR OLARAK ROL ÜSTLENMESİNİN YANLIŞ OLDUĞUNU DÜŞÜNENLER FAZLA

Süreç kapsamında PKK terör örgütü lideri Öcalan'ın aktör olarak rol almasının toplumun büyük çoğunluğunda yanlış olarak düşünüldüğü sonuçlara yansıdı. Yanlıştır diyenlerin oranı Ağustos ayında yüzde 60 iken Eylül ayında bu oran yüzde 66'ya kadar çıktı.

2.png

36.png

PKK'LILARIN AFFI VE ÖCALAN'A UMUT HAKKI İÇİN TOPLUM NE DÜŞÜNÜYOR?

Araştırmada vatandaşlara Öcalan Umut Hakkı ve af kapsamında PKK'lıların affedilmesi de soruldu. Araştırmaya göre toplumun genel af kapsamından PKK'lıların da yararlanmasına olan destek ezici bir şekilde 'hayır' iken bu oran Ağustos ayında yüzde 73'ten Eylül ayında yüzde 76'ya kadar çıktı.

73.png

Yine aynı araştırmada zaman zaman gündeme gelen Öcalan'a Umut Hakkı'nın da toplumda karşılığının olmadığı sonuçlara yansıdı. Ağustos ayında Öcalan'ın Umut Hakkı'ndan yararlanmasına karşı olanların oranı yüzde 75 iken Eylül ayında bu oran yüzde 79'a çıktı.

79.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi: Üretimine son verilecek
Üretimine son verilecek
Türkiye'nin en çok satılan otomobiliydi
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Bakan açıkladı: 1 Nisan'da resmen başlıyor
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Meloni'den Mısır'da Erdoğan'ın teklifine 'hayır' yanıtı
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
Sektöre çözüm olabilir
Almanya’dan elektrikli araçlara meydan okuyan motor: 2026’da yollarda olacak
İstanbul'da dev elektrik kesintisi: 22 ilçede bazı noktalar karanlıkta kalacak
Siyasetin röntgeni işte bu ankette: CHP birinci, MHP düşüşte
Şenol Güneş İstanbul projesi için Erdoğan'dan destek istedi
Emekli ve memura seyyanen zam açıklaması: SGK uzmanı İsa Karakaş refah payını da anlattı
Türkiye
Şişli'de işçiler sokağa indi
Şişli'de işçiler sokağa indi
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı
Artvin’de KYK yurdunda yerleşim krizi! Öğrenciler eylem yaptı