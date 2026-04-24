Son ankette fark 3 puan: İYİ Parti'den dikkat çeken sıçrama

Nisan ayında yapılan ve kararsız seçmenin dağıtıldığı genel seçim anketinin sonuçları paylaşıldı. Araştırmaya göre CHP ile AKP arasındaki fark 3,1 puan olarak ölçüldü.

Sokağın Nabzı Araştırma Şirketi tarafından Nisan ayında yapılan anketten çıkan sonuçlar dikkat çekti. Ankette üçüncü sırada yüzde 9,2 ile İYİ Parti yer alırken, onu yüzde 7,6 ile DEM Parti izledi.

MHP BARAJ YÜZDE 5'İN ALTINDA

Ankette dikkat çeken noktalardan birisi de Milliyetçi Hareket Partisi'nin yüzde 5'in altında, yüzde 4,3’te kalması oldu.

Diğer partilerin oy oranları ise şöyle sıralandı:

Saadet Partisi yüzde 3,6, Yeniden Refah Partisi yüzde 2,7, Türkiye İşçi Partisi yüzde 1,6, Anahtar Parti yüzde 1,4 ve Zafer Partisi yüzde 1,3. “Diğer” kategorisindeki partilerin toplamı ise yüzde 2 olarak ölçüldü.

