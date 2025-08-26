Sokak ortasında kovaladıkları kişiyi sopalarla dövdüler

Yayınlanma:
Ankara Yenimahalle'de 7-8 kişilik grup, kovaladıkları bir kişi sokak ortasında tahta ve sopalarla acımasızca dövdü.

Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik bir grup tarafından kovalanan genç, sokak ortasında sopa ve tahtalarla dövüldü.

ANKARA'DA SOKAK ORTASINDA 1 KİŞİYİ ACIMASIZCA DÖVDÜLER

Dün gece saatlerinde Yenimahalle'nin Çarşı Caddesi'nde 7-8 kişilik grup bir kişiyi kovaladı. Sokak ortasında yakaladıktan sonra tekleyerek düşürdükleri kişiye 7-8 kişi aynı anda sopa ve tahtalarla saldırmaya başladı.

ankarada-sokak-ortasinda-sopali-darp-ka-882981-262310.jpg

SOPALI SALDIRI KAMERALARA YANSIDI

Acımasızca darbedilen kişi, yerde baygın halde yatarken salgırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.

O anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

ankarada-sokak-ortasinda-sopali-darp-ka-882982-262310.jpg

Kaynak:DHA

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Türkiye
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Daha önce yaraladığı eşi bu kez öldürdü!
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Minibüs şoförü silahlı saldırıda yaşamını yitirdi
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'
Hastanede haksız kazanç skandalı: 'Hiç mi bağış yapmadınız?'