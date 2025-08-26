Sokak ortasında kovaladıkları kişiyi sopalarla dövdüler
Ankara Yenimahalle'de 7-8 kişilik grup, kovaladıkları bir kişi sokak ortasında tahta ve sopalarla acımasızca dövdü.
Ankara'nın Yenimahalle ilçesinde 7-8 kişilik bir grup tarafından kovalanan genç, sokak ortasında sopa ve tahtalarla dövüldü.
ANKARA'DA SOKAK ORTASINDA 1 KİŞİYİ ACIMASIZCA DÖVDÜLER
Dün gece saatlerinde Yenimahalle'nin Çarşı Caddesi'nde 7-8 kişilik grup bir kişiyi kovaladı. Sokak ortasında yakaladıktan sonra tekleyerek düşürdükleri kişiye 7-8 kişi aynı anda sopa ve tahtalarla saldırmaya başladı.
SOPALI SALDIRI KAMERALARA YANSIDI
Acımasızca darbedilen kişi, yerde baygın halde yatarken salgırganlar koşarak olay yerinden uzaklaştı.
O anlar, bir mahalle sakini tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
Kaynak:DHA