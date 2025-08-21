Sofralara geri dönüyor: İlk mahsullerini vermeye başladı

Ankara'nın coğrafi işaretli lezzeti Kazan Kavunu, son yıllarda kök çürüklüğü hastalığı nedeniyle yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Meşhur kavun, ilk mahsullerini vermeye başladı.

Son yıllarda kök çürüklüğü hastalığı ile karşı karşıya kalan Kazan Kavunu, Ankara'nın Kahramankazan Belediyesi Kırsal Hizmetler Müdürlüğü ile Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen çalışmalar sonucunda ilk mahsullerini vermeye başladı.

kahramankazan.jpeg

Kahramankazan Belediye Başkanı Selim Çırpanoğlu, Kazan Kavunu’nun ekildiği araziyi, önceki dönem Belediye Başkanı Seyfettin Aslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, belediye personeli ve basın mensupları ile birlikte ziyaret etti.

kavun-mahsul.jpeg

İLK TADIM 30-31 AĞUSTOS'TA

Çırpanoğlu, hasat zamanına kısa bir süre kaldığını belirterek, şöyle konuştu:

"Ata tohumlarının kullanımını yaygınlaştırmak, tohumların çoğaltılmasını ve korunmasını sağlamak, tarımsal etkenlerden doğacak sorunlara çözüm üretmek ve toprak ya da tohum kaynaklı hastalıklarla mücadele etmek amacıyla Meşhur Kazan Kavunu’nu kontrollü olarak toprakla buluşturduk. İnşallah coğrafi işaretli kavunumuzun ilk tadımını 30-31 Ağustos tarihlerinde gerçekleştireceğimiz Kahramankazan Uluslararası Kavurma ve Gastronomi Festivali’ne gelen misafirlerimizle birlikte yapacağız. Tarihi, kültürel ve yöresel manada köklerimize dönecek, Kahramankazan’ın ruhunu güçlendirmeyi sürdüreceğiz."

kazan-kavunu.jpeg

Çırpanoğlu, sürekli gözetim altında tutularak yetiştirilen Kazan Kavunu’nun hem sofralara hem de Kahramankazan'ın simgesi haline gelen kavun pazarı ve tezgahlarına dönmeye hazırlandığını aktardı.

