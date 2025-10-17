Skandal kazara patladı: Bakan sanıp torpil istediği kişi mesajlarını paylaştı

Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi bir torpil skandalıyla gündeme geldi. Üniversitede görev yapan bir akademisyen, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e göndermek istediği mesajı yanlışlıkla aynı ismi taşıyan bir avukatın telefonuna gönderdi.

Akademisyenin gönderdiği WhatsaApp mesajında, eski Bakan Çiçek'ten HSK üyeliği için kendisine torpil yapılmasını istediği ifadeler yer aldı.

"EY TÜRK MİLLETİ, BU REZALETİ GÖR!"

Avukat Cemil Çiçek, "Rezaleti görün" diyerek telefonuna gelen mesajı X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.

Avukat Çiçek, "Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için kendisine torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı gör!" ifadelerini kullandı.

ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI

Söz konusu mesajlarla ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Akademisyen hakkında idari işlem başlatıldığını duyuran üniversite, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: