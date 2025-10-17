Skandal kazara patladı: Bakan sanıp torpil istediği kişi mesajlarını paylaştı
Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi bir torpil skandalıyla gündeme geldi. Üniversitede görev yapan bir akademisyen, eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'e göndermek istediği mesajı yanlışlıkla aynı ismi taşıyan bir avukatın telefonuna gönderdi.
Akademisyenin gönderdiği WhatsaApp mesajında, eski Bakan Çiçek'ten HSK üyeliği için kendisine torpil yapılmasını istediği ifadeler yer aldı.
"EY TÜRK MİLLETİ, BU REZALETİ GÖR!"
Avukat Cemil Çiçek, "Rezaleti görün" diyerek telefonuna gelen mesajı X sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı.
Avukat Çiçek, "Kayseri Nuh Hacı Yazgan Üniversitesi’nden bir akademisyen, beni eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek zannederek telefonuma HSK üyeliği için kendisine torpil isteyen mesajlar attı! Beni eski Bakan zannedip telefonuma torpil mesajları atan 3 IQ’lu şahıslar, bu ülkenin üniversitelerinde öğrencilerimize ders anlatıyor! Ey Türk Milleti, bu rezaleti, bu kokuşmuşluğu, bu utanmazlığı gör!" ifadelerini kullandı.
ÜNİVERSİTE AÇIKLAMA YAPTI
Söz konusu mesajlarla ilgili üniversiteden de açıklama geldi. Akademisyen hakkında idari işlem başlatıldığını duyuran üniversite, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Kurtuluş mücadelemizde, Kayseri'de Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurulmasına ön ayak olarak işgal hareketlerine karşı mücadele eden ve Cumhuriyetimizin kurucusu Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün dava arkadaşı Nuh Naci Yazgan'ın ismini taşıyan ve tamamen ülkemize hizmet ve Atatürk ilke ve inkılaplarını savunmak için kurulan Üniversitemiz, kurulduğu günden bu yana her zaman hem yerelde hem de ulusalda ülkemize bilimsel katkılar sunmak ve ahlak sahibi, çalışkan, dürüst ve erdemli gençler yetiştirmek vizyonunu temel hedef edinmiştir.
15 Ekim 2025 tarihinde X (eski ismi twitter) platformunda https://x.com/avcemilcicek69 linkteki hesapta, Üniversitemiz öğretim üyelerinden birisinin ilgili hesap sahibine eski Adalet Bakanı Cemil Çiçek'ten HSK üyeliği için torpil istediğine dair gönderdiği iddia edilen WhatsApp mesajları paylaşılmıştır. Söz konusu mesajları gönderdiği iddia edilen kişi hakkında idari işlem başlatılmıştır.
Hem yüce Türk milletine hem de ismini yaşatmaktan dolayı onur duyduğumuz Mustafa Kemal Atatürk'ün silah arkadaşı merhum Nuh Naci Yazgan'a karşı görev ve sorumluluklarımızın farkında olarak, bilimden, iyi ahlaktan ve faziletten hiçbir zaman için sapmayacağımızı, bu ilkelerimizi ihlal etmeye tenezzül edenlere asla fırsat vermeyeceğimizi ve olayın takipçisi olacağımızı kamuoyuna saygılarımızla bildiririz.