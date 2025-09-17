Siyasilerden Hasan Mutlu paylaşımları! Tepkiler çığ gibi büyüyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen isimlerden, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı.

19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonlar kamuoyunda ve siyaset meydanında tepkiyle karşılanıyor.

Tutuklama kararının çıkmasının ardından pek çok isimden tepki mesajları gelmeye başladı. Siyasetçilerden bazılarının mesajları şu şekilde:

CHP İl Başkanı Özgür Çelik:

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş:

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın:

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat: