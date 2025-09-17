Siyasilerden Hasan Mutlu paylaşımları! Tepkiler çığ gibi büyüyor

Yayınlanma:
CHP'li belediyelere yönelik son operasyonda aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da dahil 26 kişinin tutuklanması büyük yankı uyandırdı. Tutuklama tepki gösteren isimler Hasan Mutlu'ya desteklerini dile getirirken, kararın da siyasi olduğunu vurgulayarak tepki gösterdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından, Bayrampaşa Belediyesi'ne yönelik “zimmet”, “irtikap”, “rüşvet vermek”, “rüşvet almak ve ihaleye fesat karıştırmak” iddialarıyla yürütülen soruşturma kapsamında tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen isimlerden, aralarında Bayrampaşa Belediye Başkanı Hasan Mutlu'nun da bulunduğu 26 kişi tutuklandı.

19 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

TUTUKLAMA SONRASI TEPKİLER YÜKSELDİ

CHP'li belediyeleri hedef alan operasyonlar kamuoyunda ve siyaset meydanında tepkiyle karşılanıyor.

Tutuklama kararının çıkmasının ardından pek çok isimden tepki mesajları gelmeye başladı. Siyasetçilerden bazılarının mesajları şu şekilde:

CHP İl Başkanı Özgür Çelik:

ekran-goruntusu-2025-09-17-021425.png

CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır:

ali-mahir-basarir.png

CHP Genel Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş:

hasan-mutlu-tutuklandi-tepki.png

CHP İstanbul Milletvekili Ali Gökçek:

hasan-mutlu-tutuklandi-tepkiler.png

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci:

hasan-mutlu-tutuklandi.png

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek:

hasn-mulu-tutuklama.png

CHP Gençlik Kolları Genel Başkanı Cem Aydın:

mutlu-hasan.png

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu:

tepki-hasan-mutlu-tutuklandi.png

CHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Karabat:

tutuklandi-mutlu-hasan.png

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

