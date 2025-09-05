Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!

Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold firmasının işlettiği siyanürlü altın madeninde 19 ay önce iş cinayeti işlendi.

Sahadaki emekçilerin üzerine, maden atıklarının topladığı liç yığını düştü. Emekçilerin cansız bedenleri haftalarca bulunamadı.

Ölen 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Now Haber’in aktardığına göre, hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi, şirket yöneticilerinin kendilerine şikâyetten vazgeçmeleri ve kamuoyuna konuşmamaları şartıyla milyonluk tazminat teklif ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre şirket, dava başlamadan yaklaşık bir yıl önce Yıldız ailesine “Aile destek yardımı” adı altında 16 milyon lira kan parası teklif etti. Aile bu teklifi reddetti.

Her mağdur aileye farklı tutarlarda para teklif edildiği, sözleşme şartları arasında davadan vazgeçilmesi, ileride yeni bir dava açılamaması ve sürece dair hiçbir açıklama yapılmaması maddelerinin bulunduğu belirtildi.

Aile, mahkemede yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı:

“Benim çocuğum geri gelecek mi? Ben çocuğumun hakkını savunamadıktan sonra o para bana zehir zıkkım olsun.”

Maden faciasına ilişkin davanın dördüncü duruşması 11 Kasım 2025 tarihinde görülecek.