Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!

Siyanürlü maden faciasında ailelere 16 milyon lira kan parası teklifi!
Yayınlanma:
Erzincan İliç’te 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasında, Uğur Yıldız’ın ailesi şirketin şikâyetten vazgeçmeleri için 16 milyon TL “kan parası” teklif ettiğini açıkladı.

Erzincan İliç’te Kanadalı Anagold firmasının işlettiği siyanürlü altın madeninde 19 ay önce iş cinayeti işlendi.

Sahadaki emekçilerin üzerine, maden atıklarının topladığı liç yığını düştü. Emekçilerin cansız bedenleri haftalarca bulunamadı.

Ölen 9 işçinin hayatını kaybettiği maden faciasına ilişkin davanın üçüncü duruşmasında dikkat çeken bir iddia gündeme geldi.

Now Haber’in aktardığına göre, hayatını kaybeden işçilerden Uğur Yıldız’ın ailesi, şirket yöneticilerinin kendilerine şikâyetten vazgeçmeleri ve kamuoyuna konuşmamaları şartıyla milyonluk tazminat teklif ettiğini öne sürdü.

İddiaya göre şirket, dava başlamadan yaklaşık bir yıl önce Yıldız ailesine “Aile destek yardımı” adı altında 16 milyon lira kan parası teklif etti. Aile bu teklifi reddetti.

Her mağdur aileye farklı tutarlarda para teklif edildiği, sözleşme şartları arasında davadan vazgeçilmesi, ileride yeni bir dava açılamaması ve sürece dair hiçbir açıklama yapılmaması maddelerinin bulunduğu belirtildi.

Aile, mahkemede yaşadıkları süreci şu sözlerle aktardı:

“Benim çocuğum geri gelecek mi? Ben çocuğumun hakkını savunamadıktan sonra o para bana zehir zıkkım olsun.”

Maden faciasına ilişkin davanın dördüncü duruşması 11 Kasım 2025 tarihinde görülecek.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Süper meyvede hasat zamanı: 11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Süper meyvede hasat zamanı
11 bin fidandan 135 ton rekolte bekleniyor
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti: 'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
'Alım-satım yapalım mı?' diyenlere net yanıt
Altın sahipleri için Kasım ayını işaret etti
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi: İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
İşte banka banka 2 milyon TL'nin geri ödemesi
Bankaların 'konut kredisi' faiz oranları güncellendi
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor! Dekarda 3,5 ton ürün veriyor: Japonlar tiryakisi oldu
Japonlar tiryakisi oldu
Yılda 5 defa hasadı yapılıyor: Dekarda 3,5 ton ürün veriyor
9 ülkeden Türklere vize duvarı: Giriş artık neredeyse imkansız
İstanbul'un 29 ilçesi için uyarı geldi: Elektrik kesintilerine hazır olun
Beşiktaş'ta başkanlık yarışı! Kapı birden açıldı: Siz adaysanız ben yokum!
İstanbul'un 22 ilçesinde elektrik kesintileri yaşanacak: Başlama ve bitiş tarihleri açıklandı
31 bin hektara ekildi dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor: Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor
Bir yılda 6 kez hasat edilebiliyor!
31 bin hektara ekildi, dönüm başına 5 ton ürün bekleniyor
İstanbullular dikkat saatler sonra başlıyor! İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İlçe ilçe uyarı geldi: 8 saat sürecek
İstanbullular dikkat, saatler sonra başlıyor!
Türkiye
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
İmamoğlu “Medyanın güçlü kadınlarından” diyerek anlattı! Elif İpek Atayman 168 gündür tutuklu
Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi
Bursa'da narkotik operasyonu: 300 bin hap ele geçirildi