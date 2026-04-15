Siverek’teki okul saldırganı gece yarısı defnedildi: Aile korumaya alındı

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde, eski okuluna düzenlediği silahlı saldırıda 16 kişiyi yaraladıktan sonra intihar eden 19 yaşındaki Ömer Ket’in cenazesi, güvenlik gerekçesiyle gece saatlerinde sessizce toprağa verildi. Olayın ardından saldırganın ailesi devlet korumasına alınırken, ihmali olduğu düşünülen kamu görevlileri görevden uzaklaştırıldı.

KAN DONDURAN SALDIRININ DETAYLARI

Olay, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Ömer Ket, yanındaki av tüfeğiyle eski okuluna gelerek önüne çıkanlara rastgele ateş açtı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Bazı öğrencilerin saldırgandan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı dehşet anlarının ardından, Ket yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi.

SOSYAL MEDYADAKİ KORKUNÇ TEHDİTLER

Yapılan incelemelerde, bir lokantada kuryelik yapan Ket’in saldırıdan günler önce sosyal medya üzerinden tehditler savurduğu ortaya çıktı. Paylaşımlarında "Bu okulda saldırı olacak", "Hepiniz yok edeceğim" gibi ifadeler kullandığı ve şiddet içerikli oyunlara bağımlı olduğu belirlendi. Eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumlusu olarak okul yönetimini gören Ket’in, bu süreçte okul idaresine karşı büyük bir kin beslediği tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralılardan 7’sinin taburcu edildiğini, durumu ağır olan öğretmen Cihat Edim'in ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Valilik, olayda güvenlik ve idari zafiyet olup olmadığının tespiti için başlattığı soruşturma kapsamında; 2 emniyet görevlisi ile 2 milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

Şanlıurfa'daki lise saldırısında dehşet 'geliyorum' demiş: Bir gün önce gözaltına alınıp serbest kalmışŞanlıurfa'daki lise saldırısında dehşet 'geliyorum' demiş: Bir gün önce gözaltına alınıp serbest kalmış

SESSİZ DEFİN VE DEVLET KORUMASI

Otopsi işlemlerinin ardından saldırganın cenazesi, olası bir gerginliği önlemek adına Siverek yerine Şanlıurfa’ya götürüldü. Gece saatlerinde polis eşliğinde Yeni Mezarlık’ta toprağa verilen Ket'in ardından, 9 kişilik ailesi de güvenlik gerekçesiyle ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı. Ayrıca, sosyal medyada intikam içerikli yazışmalar yapan iki arkadaşı da gözaltına alındı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Eskiden belleri bükülürdü! Şimdi yatarak para kazanıyorlar
Eskiden belleri bükülürdü!
Yatarak para kazanıyorlar
Pıhtı bir anda atmaz yıllarca yolunu gözler!
2026’ da kimliğiniz garajınızda saklı!
Bu ülke yok oluyor: Tarihin ilk toplu ulusal göçü gerçekleşiyor
Ülkeleri yok oluyor
Tüm ülke nüfusu göç ediyor
Kapıyı camı kapattıracak uyarı geldi: Sıcaklık artacak ama...
Ankara barajlarında hareketli dakikalar: Beklenen yükselişe milim kaldı
Ankara barajlarında hareketli dakikalar:
Beklenen yükselişe milim kaldı
Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Türkiye
FETÖ firarisi hükümlü yakalandı! 6 yıl 4 ay hapisle aranıyordu
FETÖ firarisi hükümlü yakalandı! 6 yıl 4 ay hapisle aranıyordu
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi: Babasını arayarak itiraf etti
Madde bağımlısı genç evi ateşe verdi: Babasını arayarak itiraf etti
DMM: Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı
DMM: Kahramanmaraş'taki saldırıyla ilgili provokatif paylaşımlara adli süreç başlatıldı