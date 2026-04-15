Siverek’teki okul saldırganı gece yarısı defnedildi: Aile korumaya alındı

Siverek'te okulda dehşet saçan Ömer Ket gece yarısı sessizce defnedilirken; olayla ilgili 4 kamu görevlisi açığa alındı, saldırganın ailesi ise güvenlik gerekçesiyle koruma altına alındı.

KAN DONDURAN SALDIRININ DETAYLARI

Olay, Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana geldi. Devamsızlık nedeniyle okuldan uzaklaştırılan Ömer Ket, yanındaki av tüfeğiyle eski okuluna gelerek önüne çıkanlara rastgele ateş açtı. Saldırıda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin işletmecisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Bazı öğrencilerin saldırgandan kaçmak için sınıf pencerelerinden atladığı dehşet anlarının ardından, Ket yakalanacağını anlayınca aynı silahla yaşamına son verdi.

SOSYAL MEDYADAKİ KORKUNÇ TEHDİTLER

Yapılan incelemelerde, bir lokantada kuryelik yapan Ket’in saldırıdan günler önce sosyal medya üzerinden tehditler savurduğu ortaya çıktı. Paylaşımlarında "Bu okulda saldırı olacak", "Hepiniz yok edeceğim" gibi ifadeler kullandığı ve şiddet içerikli oyunlara bağımlı olduğu belirlendi. Eğitim hayatındaki başarısızlığın sorumlusu olarak okul yönetimini gören Ket’in, bu süreçte okul idaresine karşı büyük bir kin beslediği tespit edildi.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA VE GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMALAR

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, yaralılardan 7’sinin taburcu edildiğini, durumu ağır olan öğretmen Cihat Edim'in ise tedavisinin sürdüğünü açıkladı. Valilik, olayda güvenlik ve idari zafiyet olup olmadığının tespiti için başlattığı soruşturma kapsamında; 2 emniyet görevlisi ile 2 milli eğitim yöneticisinin görevden uzaklaştırıldığını duyurdu.

SESSİZ DEFİN VE DEVLET KORUMASI

Otopsi işlemlerinin ardından saldırganın cenazesi, olası bir gerginliği önlemek adına Siverek yerine Şanlıurfa’ya götürüldü. Gece saatlerinde polis eşliğinde Yeni Mezarlık’ta toprağa verilen Ket'in ardından, 9 kişilik ailesi de güvenlik gerekçesiyle ilçe dışına çıkarılarak devlet korumasına alındı. Ayrıca, sosyal medyada intikam içerikli yazışmalar yapan iki arkadaşı da gözaltına alındı. (DHA)