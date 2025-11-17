Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten Hacı Özpolat hayatını kaybetti, eşi Safiye Özpolat ise tedavi altına alındı.

EVLERİNDE HAREKETSİZ BULUNDULAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trajik bir karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz halde bulunan Hacı Özpolat (64) ve eşi Safiye Özpolat'ın (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

HACI ÖZPOLAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifti Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Özpolat hayatını kaybederken, Safiye Özpolat'ın durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevki gerçekleştirildi. Yetkililer, soba kullanımı konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.