Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi

Siverek'te yaşlı çift sobadan zehirlendi
Yayınlanma:
Şanlıurfa Siverek’te 64 ile 65 yaşlarındaki Hacı ve Safiye Özpolat çifti karbonmonoksit zehirlenmesi nedeniyle tedaviye alındı. Hacı Özpolat yaşamını yitirdi. Safiye Özpolat’ın tedavisi ise sevk edildiği hastanede sürüyor.

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çiftten Hacı Özpolat hayatını kaybetti, eşi Safiye Özpolat ise tedavi altına alındı.

İşte Türkiye'nin gerçeği! Bir yanda lüks oteller bir yanda odun sobasından ölen yaşlı çiftİşte Türkiye'nin gerçeği! Bir yanda lüks oteller bir yanda odun sobasından ölen yaşlı çift

EVLERİNDE HAREKETSİZ BULUNDULAR

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde trajik bir karbonmonoksit zehirlenmesi yaşandı. Sarıkaya Mahallesi'ndeki evlerinde hareketsiz halde bulunan Hacı Özpolat (64) ve eşi Safiye Özpolat'ın (65), sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlendikleri tespit edildi.

Soba gazı yine can aldı: Karı koca evlerinde ölü bulunduSoba gazı yine can aldı: Karı koca evlerinde ölü bulundu

HACI ÖZPOLAT YAŞAMINI YİTİRDİ

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaşlı çifti Siverek Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Yapılan tüm müdahalelere rağmen Hacı Özpolat hayatını kaybederken, Safiye Özpolat'ın durumunun ağır olması nedeniyle Şanlıurfa'daki bir hastaneye sevki gerçekleştirildi. Yetkililer, soba kullanımı konusunda vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

Kaynak:Anadolu Ajansı (AA)

ABD her an Venezuela’ya saldırabilir: Son kararı Trump verecek
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Türkiye'nin ünlü marketinin ismi değişti
Görenler şoke oldu! Su borusu için açılan çukurdaki küplerde insan kemiği parçaları bulundu!
Bu defa psikologlar dertli: 'Meslek tanımımız lisans düzeyinde yapılmalı'
En düşük emekli maaşı kaç lira olacak? SSK, BAĞ-KUR ve memur maaşlarına yapılacak zam ortaya çıktı
Erdoğan'a kötü haber! Kendi seçmeni bile ikna olmadı: CHP'li belediyelere soruşturmalarda çarpıcı anket
Epstein pisliği saçıldıkça saçılıyor: Dosyada adı geçen Trump'tan şok iddia!
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
 %15 daha az yakıtla aynı güç
Yeni nesil benzinli motor geliyor: Bu motor benzin içmiyor yalnızca yudumluyor
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
1935’ten 2026’ya
90 yıldır yollarda: Dünyanın en uzun süredir üretilen otomobili zamana direniyor
Uzman isim "Türkiye tarihinde benzeri yok" diyerek uyardı: 7 büyüklüğünde deprem üretebilir
Türkiye
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
İzmir'de seyir halindeki belediye otobüsü yandı
Köy merasında top mermisi bulundu
Köy merasında top mermisi bulundu