Sivas’ta feci kaza! Önce aydınlatma direğine sonra ağaca çarptı: 3 metre aşağı yuvarlandı

Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında, saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, şehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, ilk olarak aydınlatma direğine, daha sonra ise ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, minibüste bulunan F.K., M.K., Y.Ş., ve Ö.B. yaralandı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.



