Sivas’ta feci kaza! Önce aydınlatma direğine sonra ağaca çarptı: 3 metre aşağı yuvarlandı

Yayınlanma:
Sivas’ta, bir minibüs önce aydınlatma direğine sonra ağaca çarparak 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü. Meydana gelen kazada, 1’i ağır 4 kişi yaralandı.

Sivas’ın Akdeğirmen Mahallesi Ömer Halis Demir Caddesi Paşabahçe Mesire Alanı girişi yakınında, saat 10.00 sıralarında meydana gelen kazada, şehir merkezine giden ve sürücüsünün kimliği henüz öğrenilemeyen minibüs, ilk olarak aydınlatma direğine, daha sonra ise ağaca çarptıktan sonra 3 metre yüksekliğindeki istinat duvarından düştü.

minibus-istinat-duvarindan-dustu-4-yar-970314-288157.jpg

1’İ AĞIR 4 KİŞİ YARALANDI!

Meydana gelen kazada, minibüste bulunan F.K., M.K., Y.Ş., ve Ö.B. yaralandı. Kazaya tanık olan çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Maç dönüşü feci kaza! Sporcuları taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 9 çocuk yaralandıMaç dönüşü feci kaza! Sporcuları taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 9 çocuk yaralandı

Yaralılar, ambulanslarla kent merkezinde bulunan hastanelere kaldırıldı ve tedavi altına alındı. Yaralılardan Ö.B.'nin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenirken kazaya ilişkin inceleme başlatıldığı bildirildi.


Kaynak:DHA

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Özgür Özel 'Ülkesini seven beni seven arkamdan gelsin' dedi salon yıkıldı!
Özgür Özel 'Ülkesini seven beni seven arkamdan gelsin' dedi salon yıkıldı!
Bakanlıktan yardım alacaklar dikkat! Önce bu kartın alınması gerekiyor
Bakanlıktan yardım alacaklar dikkat! Önce bu kartın alınması gerekiyor
AKP'den DEM'in Öcalan yürüyüşüne ilk tepki: Sürece suikast teşebbüsü
AKP'den DEM'in Öcalan yürüyüşüne ilk tepki: Sürece suikast teşebbüsü