Maç dönüşü feci kaza! Sporcuları taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 9 çocuk yaralandı

Kaza, saat 16.00 sıralarında Eskipazar ilçesinde bulunan Mermer Kavşağı’nda meydana geldi.

Maç Dönüşü Feci Kaza: Galatasaray Sevdalısı Genç Çiftin Acı Hikayesi Böyle Olmamalıydı

Eskipazarspor ile oynadıkları maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor U-14 futbol takımını taşıyan B.A. idaresindeki 78 S 0338 plakalı minibüs, M.O.M. yönetimindeki 78 ABK 316 plakalı TIR’la çarpıştı.

9 ÇOCUK SPORCU YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sporcular A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.