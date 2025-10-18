Maç dönüşü feci kaza! Sporcuları taşıyan minibüs TIR'la çarpıştı: 9 çocuk yaralandı

Yayınlanma:
Karabük’ün Eskipazar ilçesinde, maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor Kulübü U-14 takımı futbolcularını taşıyan minibüs, TIR’la çarpıştı. Kazada minibüsteki 9 çocuk yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Eskipazar ilçesinde bulunan Mermer Kavşağı’nda meydana geldi.

Maç Dönüşü Feci Kaza: Galatasaray Sevdalısı Genç Çiftin Acı Hikayesi Böyle OlmamalıydıMaç Dönüşü Feci Kaza: Galatasaray Sevdalısı Genç Çiftin Acı Hikayesi Böyle Olmamalıydı

Eskipazarspor ile oynadıkları maçtan dönen Beşbinevlergücü Spor U-14 futbol takımını taşıyan B.A. idaresindeki 78 S 0338 plakalı minibüs, M.O.M. yönetimindeki 78 ABK 316 plakalı TIR’la çarpıştı.

9 ÇOCUK SPORCU YARALANDI

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüste bulunan sporcular A.Y. (12), K.Ç.T. (13), Y.E.G. (13), A.E.K. (12), M.Y.A. (13), M.G. (13), Y.A. (13), M.C.Ç. (14) ve Ö.A.E. (11) yaralandı.

ÇOCUKLARIN HAYATİ TEHLİKESİ BULUNMUYOR

Yaralılar sağlık ekipleri tarafından ambulanslarla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Araç sürücülerinin yaralanmadığı kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

Beşiktaş'ta bir garip olay: Bayram değil seyran değil eniştem beni niye öptü!
Emekli maaşına yapılacak zammı açıkladı: Yeni rakam ortaya çıktı
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
İngiltere ve ABD tarihi düşüşte! 2025’in en güçlü pasaportu Asya’dan
Memurların 2026 fazla mesai ücretleri belli oldu: İşte kalem kalem yeni ücretler
Sadettin Saran skandalı açıklamıştı: Fenerbahçe'deki krizin detayları ortaya çıktı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Bulgaristan emeklilere kapılarını açtı
Emekli Türkler akın akın Bulgaristan’a gidiyor
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Tokat'ta bin 300 işçi işten atıldı: Direneceğiz
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
Bakanlık kesenin ağzını açtı: O sektöre 97 milyon 216 bin lira rekor destek
SGK Başuzmanı asgari ücreti açıkladı
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı: Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye'nin en çok satılan markalarındandı
Gıda devi 16 bin kişiyi işten çıkaracak
Türkiye
Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Son Dakika | SBK soruşturmasında 3 kişiye tutuklama talebi
Bir erkek birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı
Bir erkek birlikte yaşadığı kadını sokak ortasında bıçakladı