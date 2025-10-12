Sivas’a yılın ilk karı düştü: Yüksek kesimler beyaza büründü

Sonbaharın gelişiyle havaların soğumasıyla birlikte, hava sıcaklığının gece 4 dereceye kadar düştüğü Sivas’ta, sabah saatlerinde yüksek kesimlere kar yağdı. Şehir merkezine yaklaşık 58 kilometre uzaklıkta bulunan 2 bin 552 rakımlı Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezine de yılın ilk karı düştü.

KAYAK MERKEZİ BEYAZA BÜRÜNDÜ!

Kar yağışının etkili olması ile birlikte kayak merkezi beyazlara büründü. Kentin Yıldızeli ilçesinde bulunan yüksek kesimli köylerde de kar yağışı etkisini gösterirken şehir merkezinde ise aralıklarla sağanak yağış etkili oldu.

SİVAS VALİLİĞİ UYARDI!

Sivas Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere dayanarak il genelinde kuvvetli sağanak yağış uyarısında bulundu.

Valilikten yapılan açıklamada, yağışların ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu, kuvvetli rüzgâr ve kısa süreli fırtına gibi olumsuzluklara yol açabileceği belirtildi.







