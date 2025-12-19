Sisli Vadi faciasında acılı aile çok ağır iddialarla HSK'ya başvurdu

Kırklareli İğneada'da meydana gelen selde, dere içinde kurulan 'Sisli Vadi' bungalov evlerinde tatil yapan doktor Selman Bağışlar, eşi Mihriban Bağışlar, Suna Duman, emekli öğretmen Raile Şimşek, eşi Ahmet Baki Şimşek ile tesis müdürü Ümit Solmaz hayatını kaybetmiş 3 kişi de yaralanmıştı.

Olayla ilgili yürütülen soruşturmada, sele kapılan 18 bungalov evin ruhsata aykırı olarak inşa edildiği ortaya çıktı. Davanın 8. duruşmasında tesis sahibi tutuklu Bülent Bayrak, 'Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümü ve yaralanmaya sebep olma' suçundan 11 yıl 3 ay, tutuksuz yargılanan sanıklar Cenan Aydın ile Büşra Gökgöz de 7 yıl 6'şar ay hapis cezasına çarptırıldı.

Savcılık esas hakkındaki görüşünde, daha fazla ceza almalarını sağlayacak ‘olası kastla ölüme neden olmak’ suçundan ceza istemişti.

SİSLİ VADİ FACİASINDA ACILI AİLE ÇOK AĞIR İDDİALARLA HSK'YA BAŞVURDU

T24 yazarı Tolga Şardan'ın aktardığına göre; olayda kızı ve damadını kaybeden Yaşa Ailesi, 5 Eylül 2023’ten itibaren yargı sistemi içinde yaşadıklarını 17 sayfalık şikayet dilekçesiyle yeni HSK yönetimine iletti.

Daha önce de Kırklareli Adliyesi’nde görevli savcı ve hakimlerle ilgili HSK’ya şikâyette bulunan Yaşa Ailesi bir sonuç alamadı. Çıkan tek sonuç, şikayetlerde adı geçen dönemin Başsavcısı Hazım Aslancı, soruşturma savcısı Muzaffer Lekesiz, davaya bakan Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı ve aynı zamanda Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Gedik ile heyet üyesi hâkim Merve Lekesiz’in, Kırklareli Adliyesi’nden alınması oldu.

Ailenin 3 Aralık’ta yaptığı başvurudaki ‘Hüseyin Gedik, Hazım Aslancı ve Muzaffer Lekesiz, organize şekilde çalışarak davanın adaletli sonuçlanmasına engel oldular’ cümlesi dikkat çekici.

Aile, yürütülen soruşturma ve kovuşturma sırasında delillerin karartılarak saklandığı görüşünde ısrarcı. Bu ısrarın belgeleri ve bilgilerine başvuru dilekçesinde yer verdi.

Yaşa Ailesi, HSK başvurusunda Ulusal Kriminal’den gelen rapordaki ‘sel sularından ve çamurdan zarar görmeyen kamera kayıtları ve hard disklerin, maalesef daha önce açılmış olmalarından dolayı zarar gördüğü’ görüşünü bir kez daha ortaya koydu.

Aslancı’dan sonra başsavcılık makamına getirilen Enver Eroğlu’nun bir yıl sonunda 2025 atamaları çerçevesinde HSK’ca görevden alınıp Batman’a gönderilmesi ve yeni Başsavcı Özkan Levent Taşkoparan’ın göreve başlamasıyla farklı bir bakış açısı ortaya çıktı.

Yaşa Ailesi, İstinaf’tan dönen dosyanın yeniden gerçekleştirilen yargılamasında mahkeme heyetinin yaklaşımı için ‘aile samimiyetinde yargılama’ nitelemesi yaptı. Aile, mahkeme heyetinin sanık Bülent Bayrak’a yönelik ‘müsamahalı davranış’ sergilediğini iddia etti. Safiye Yaşa’nın diğer kayıp yakını Çiçek Dinç’le birlikte 24 Kasım günü Başsavcı Taşkoparan ile görüşmesinde yaşananlar dikkat çekici.

Başsavcı Taşkoparan’ın görüşme sırasında ’33 yıllık savcıyım. Savcılık hayatımda böyle saygısızlık yapan birisi karşıma çıksaydı, onu çekip vururdum’ dediği iddiası dilekçede yer aldı.

Dilekçede yer alan diyalog şu şekilde:

‘ (…) Yaşa: Başsavcım ben adalet istiyorum. Suçum buysa çekip vurun beni. Taşkoparan: Başsavcı ‘beni vururum dedi’ dersin. Böyle psikopatça konuşan biri karşıma çıkmadı. Yaşa: Psikopatça bir konuşma yapmıyoruz. Mevzu çok net. Adaletle alakalı haklı taleplerimizi dile getiriyorum. Taşkoparan: Bu konuda en günahsız benim. Bir kusurum varsa Allah benim belamı versin. Benim de bir kusurum yoksa, Allah sizin bin belanızı versin. Yaşa: Bu sözler size yakışmıyor. Yakınlarını kaybeden bizler bu muameleyi hak etmiyoruz. (…)’

Dilekçede, Safiye Yaşa’nın, ‘Ben bu dava Mihriban Yaşa’nın annesi olarak varım. Bu söylediğiniz sözler psikolojik şiddet içeriyor’ yanıtını verdiğini belirtti.

Aile, Bolu’nun Kartalkaya bölgesinde yaşanan yangın faciasıyla ilgili verilen kararı emsal göstererek, Sisli Vadi dosyası için de bu karardaki gibi hareket edilmesi talebinde bulundu.Yaşa Ailesi, HSK başvurusunda Başsavcı Taşkoparan, mahkeme heyeti başkanı Serdar Aslan ile heyet üyesi İrem Aydın’dan şikayetçi oldu.

BAŞSAVCI: ELİMDEN GELENİ YAPTIM

Yaşa Ailesi’nce yapılan şikâyet başvuru sonrasında hakkında ağır eleştirilerde bulunulan Kırklareli Cumhuriyet Başsavcısı Özkan Levent Taşkoparan ile telefonla görüştüm.

Başsavcı Taşkoparan, aile tarafından dile getirilen şikâyet konuları çerçevesinde özetle şu değerlendirmeyi yaptı:

“‘Ben bu dosya ile ilgili müsterihim. Elimden geleni yaptım. Yargılama süreci, hukukun içinde götürüldü. Her tasarrufun arkasındayım. Dosya ile ilgili Kırklareli Adliyesi’nde her şey rayında ilerledi. Ben aile ile teması kesecek değilim. Görüşmelerim devam eder. Dosya artık İstinaf’a gitti.’”