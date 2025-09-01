Şişli Belediye Başkanı Şahan hakkında tahliye talebi



Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, tutukluluğunun 6. ayına girdi. Avukatı Hüseyin Ersöz, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Şahan hakkında iddianamenin hâlâ yazılmadığını ve bu durumun tutuklamayı ölçüsüz kıldığını ifade etti.

TAHLİYE TALEPLİ DİLEKÇE VE AİHM ATIFLARI

Ersöz açıklamasında, Şahan'ın tutuklanmasının şartlarının oluşmadığını belirterek, avukat Enes Ermaner ve avukat Buse Şahin ile birlikte bugün sundukları tahliye talepli dilekçede konuyu Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararlarına atıfla açıkladıklarını dile getirdi.

TELEFON GÖRÜŞMELERİ VE HTS KAYITLARI

Avukat Hüseyin Ersöz, Şahan'ın hem Beylikdüzü Belediyesi hem de İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde uzun yıllar bürokrat olarak görev yaptığını ve 2024 yılında Şişli Belediye Başkanı olarak seçildiğini hatırlatarak, bu kapsamda Şahan'ın 7 yıl gibi uzun bir sürede yüzlerce hatta binlerce farklı kişiyle telefonda görüşmesinin son derece olağan olduğunu vurguladı. Ersöz, "Müvekkilimizin bürokrat/siyasetçi olmasından ötürü kendisini arayan yüzlerce kişi için bir filtre uygulaması mümkün olmadığı gibi, her iletişimin otomatik olarak terör örgütüne yardım edildiğine yönelik delil sayılması hukuken kabul edilebilir değildir" dedi.

Ersöz ayrıca, Şahan'ın telefon görüşmelerinde her bir kişinin adli sicil kaydını veya terör suçlarından işlem yapılıp yapılmadığını bilmesinin mümkün olmadığını belirterek, "Bu görüşmelerin terör örgütüne yardım amacıyla yapıldığını gösteren hiçbir somut olgu ortaya konulamadığı için HTS kayıtlarının kuvvetli suç şüphesine dayanak olarak gösterilmesi mümkün değildir. Bu gerçeklere rağmen müvekkilimizin halen tutuklu bulunması hukuka aykırıdır" ifadelerini kullandı.

GİZLİ TANIK BEYANLARI VE SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI

Gizli tanık beyanlarının içerik açısından güvenilir olmadığını ve manipülatif nitelikte olduğunu belirten Ersöz, özellikle "tanık İlke" beyanlarının 2024 yerel seçimlerinden önce yapılan bazı sosyal medya paylaşımlarına dayandığını aktardı. Ersöz, "Bu paylaşımlar iftira, hakaret ve halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma suçlarını oluşturduğundan suç duyurusunda bulunulmuş ve soruşturma İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülmüştür" dedi.

"KUTUPLAŞTIRICI POLİTİKALARI KINAYAN BİR SİYASETÇİ OLDUĞU AÇIKTIR"

Ersöz, Şahan'ın çalışmalarının, söylemlerinin ve eylemlerinin bir bütün olarak değerlendirildiğinde, PKK dahil tüm terör örgütlerine karşı duruş sergilediğini vurguladı. Ersöz, Şahan'ın Atatürkçü değerlere sahip olduğunu, şehit anmalarına katıldığını, şehit derneklerine bağışta bulunduğunu ve toplumsal barışın önemine sürekli dikkat çektiğini belirterek, "Kutuplaştırıcı politikaları kınayan bir siyasetçi olduğu açıktır" dedi.

DİĞER MAHKEME KARARLARI VE UZMAN MÜTALAASI

Ersöz ayrıca, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer hakkında İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi'nin 2025/99 E sayılı dosyasında verdiği tahliye kararı ve Anayasa Mahkemesi'nin 2023/102251 B. Başvuru No ve 25 Şubat 2025 tarihli Hüda Kaya Kararındaki değerlendirmeleri de hatırlattı. Adli Bilişim Mühendisi Tuncay Beşikçi'nin hazırladığı uzman mütalaası ışığında, Şahan'ın yaklaşık 6 aydır tutuklu bulunması ve iddianamenin hâlâ hazırlanmamış olmasının tutuklamayı ölçülü bir tedbir olmaktan çıkardığını ifade etti.

TAHLİYE TALEBİ BEKLENİYOR

Avukat Hüseyin Ersöz, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan hakkındaki tutukluluk durumunun bu hafta içinde incelenmesini ve tahliye talebine ilişkin karar verilmesini beklediklerini açıkladı.