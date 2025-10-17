Sırrı Süreyya Önder'in mal varlığı açıklandı!

3 Mayıs 2025'te geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Milletvekili ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder'in kamuoyunda tartışılan mal varlığı iddialarına kızı Ceren Önder Kandemir açıklık getirdi.

Ceren Önder Kandemir, babasından kalan mirası T24'te yayımlanan duygusal bir dille kaleme aldığı yazısıyla paylaştı.

Kızı Ceren, Sırrı Süreyya Önder’in hayatını değiştiren kararı anlattı

"İNANMAYAN OLURSA BELGELEMEKTEN ŞEREF DUYARIM"

Kandemir, miras tartışmalarına ilişkin "Tüm banka hesaplarının toplamında 2 milyon Türk lirası, bir de Citroen arabası çıktı terekesinden. Ne bir dolar hesabı ne bir mülkü ne de borcu vardı. İnanmayan olursa belgelemekten şeref duyarım." dedi.

"TÜM PARASIYLA 1+1 BİR EV BİLE ALAMIYORDU"

Kandemir, Bankadaki tüm parasıyla, 1+1 bir ev bile alamıyordu kendine, belki ortadan hallice bir araba... Yaşadığı ve vefat ettiği ev ise, Mecidiyeköy’de kirası 15 bin TL olan, 2+1, çok tatlı bir evdi. Tüm kitaplarını alırdı, balkonunu çok severdi." ifadelerini kullandı.