Şırnak’ta günler süren mesai bitti: 5 metrelik kar aşıldı

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde kar kalınlığının 5 metreyi bulduğu Faraşin Yaylası yolu, ekiplerin günler süren çalışmasıyla yeniden ulaşıma açıldı.

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan yüksek rakımlı yayla yollarında kış şartlarının etkisini sürdürmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri harekat başlattı. Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kardan kapanan köylerin yeniden ulaşıma bağlanması hedeflendi.

Özellikle 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası bölgesinde yoğunlaşan faaliyetler ulaşımın kesildiği noktalarda devam ediyor.

KAR KALINLIĞI YER YER 5 METREYİ BULDU

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği operasyonda kar kalınlığının bazı noktalarda 5 metreye kadar ulaştığı gözlendi. Bölgede yaşamını sürdüren 7 ailenin bulunduğu Yeşilöz ve Gökçe köylerine erişim sağlamak amacıyla iş makineleri devreye sokuldu.

Dozerler aracılığıyla yürütülen kar temizleme çalışmaları yüksek rakımdaki dondurucu soğuk ve sert rüzgara rağmen sürdürüldü.

Mevsimler birbirine karıştı: Kuzeyde kış, güneyde bahar yaşandıMevsimler birbirine karıştı: Kuzeyde kış, güneyde bahar yaşandı

EKİPLER ÇIĞ RİSKİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ

Yol açma faaliyetleri sırasında iş güvenliği ve hayati riskler en üst seviyede tutuldu. Dik yamaçların bulunduğu bölgede her an meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı ekiplerin özel önlemler alarak ilerlediği bildirildi.

Yeşilöz köyünde yaşayan Ayetullah Aslan, yolun ulaşıma açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Yolun açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Kredi kartı kullananlar dikkat! Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Kredi kartı kullananlar dikkat
Şifreler bu yöntemlerle çalınıyor
Küflü ekmeği koklamak bile riskli!
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi: Sevinçle karşıladılar
Sevinçle karşıladılar
Sivas'ta ilk defa 8 tane birden görüntülendi
Asgari ücrete ara zammı açıkladı: Gerekçelerini tek tek sıraladı
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
İkinci el otomobil pazarının rakipsiz şampiyonu:
Modada 3-3-3 kuralı: 9 parça ile sonsuz kombin yaratma sanatı
Yeni düzenleme kabul edildi! Memurlara 247 bin TL ödeme yapılacak
Yeni düzenleme kabul edildi!
Memurlara yatacak para belli oldu
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Gelecek sadece elektrikli değil:
"Süper Hibrit" mucizesi! Petrol devi kendi mucize motorunu üretiyor
Bağışıklığımız da kırışır!
Barış Alper Yılmaz'ın Rize'de HES direnişine katıldığı görüntüler ortaya çıktı
Bursa'da otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkıştı!
Bursa'da otomobil takla attı: Sürücü araçta sıkıştı!
Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: O anlar kamerada
Motosikletin çarptığı yaya yola savruldu: O anlar kamerada
Okul saldırganının annesinin ifadesi ortaya çıktı: "Psikiyatrik raporlar bizim sorumlu davrandığımızın kanıtıdır"
Okul saldırganının annesinin ifadesi ortaya çıktı: "Psikiyatrik raporlar bizim sorumlu davrandığımızın kanıtıdır"