Şırnak’ta günler süren mesai bitti: 5 metrelik kar aşıldı

Şırnak'ın Beytüşşebap ilçesinde yer alan yüksek rakımlı yayla yollarında kış şartlarının etkisini sürdürmesi üzerine İlçe Özel İdaresi ekipleri harekat başlattı. Beytüşşebap Kaymakamı Mehmet Furkan Taşkıran ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Murat Çiçek'in koordinasyonunda yürütülen çalışmalarla kardan kapanan köylerin yeniden ulaşıma bağlanması hedeflendi.

Özellikle 2 bin 650 rakımlı Faraşin Yaylası bölgesinde yoğunlaşan faaliyetler ulaşımın kesildiği noktalarda devam ediyor.

KAR KALINLIĞI YER YER 5 METREYİ BULDU

Ekiplerin zorlu arazi şartlarında gerçekleştirdiği operasyonda kar kalınlığının bazı noktalarda 5 metreye kadar ulaştığı gözlendi. Bölgede yaşamını sürdüren 7 ailenin bulunduğu Yeşilöz ve Gökçe köylerine erişim sağlamak amacıyla iş makineleri devreye sokuldu.

Dozerler aracılığıyla yürütülen kar temizleme çalışmaları yüksek rakımdaki dondurucu soğuk ve sert rüzgara rağmen sürdürüldü.

EKİPLER ÇIĞ RİSKİNE KARŞI TEYAKKUZA GEÇTİ

Yol açma faaliyetleri sırasında iş güvenliği ve hayati riskler en üst seviyede tutuldu. Dik yamaçların bulunduğu bölgede her an meydana gelebilecek çığ tehlikesine karşı ekiplerin özel önlemler alarak ilerlediği bildirildi.

Yeşilöz köyünde yaşayan Ayetullah Aslan, yolun ulaşıma açılmasından duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Gerçekten güzel bir hizmet oldu. Yolun açılmasında emeği olan herkese teşekkür ediyoruz." ifadelerini kullandı. (AA)