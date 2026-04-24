Mevsimler birbirine karıştı: Kuzeyde kış, güneyde bahar yaşandı

Doğu Anadolu bölgesinin sert iklimine sahip kentlerinden biri olan Bingöl bu yıl tarihinin en yoğun kış sezonlarından birini geride bırakıyor. Takvimler nisan ayını göstermesine rağmen şehrin kuzey ilçelerinde karla mücadele çalışmaları tüm hızıyla devam ederken güney bölgelerinde bahar mevsiminin tüm renkleri doğayı kaplıyor.

KAR KALINLIĞI 5 METREYİ BULDU

Kentin kuzeydoğu kesiminde yer alan Karlıova ilçesinin yüksek kesimlerinde nisan ayı boyunca kış koşulları etkisini sürdürüyor. Özellikle 2 bin 200 rakımlı Şerafettin Dağları üzerindeki mezra yollarında kar kalınlığının yer yer 5 metreye ulaştığı kaydedildi.

İş makineleri ve kepçeler kış boyunca defalarca açılan ancak tipi nedeniyle sürekli kapanan yolları ulaşıma açık tutmak için mesai harcıyor.

OVALARDA BAHAR GÜNEŞİNİN ETKİSİ GÖRÜLÜYOR

Bingöl'ün yüksek kesimleri beyaz örtü altındayken şehrin güney hattında yer alan bölgelerde bambaşka bir manzara hakimiyet sürüyor. Gözeler köyü ile Bingöl ve Sancak ovalarında hava sıcaklıklarının yükselmesiyle birlikte ağaçlar çiçek açarken menderesler de canlanmaya başladı. Yeşile bürünen doğa aynı şehir sınırları içerisinde iki farklı mevsimin aynı anda yaşanmasına neden oluyor.

"KARIN YÜKSEKLİĞİ KEPÇENİN BOYUNU AŞIYOR"

Karlıova İlçe Özel İdare Müdürü Bayram Sümbül, geniş ve zorlu coğrafyada karla mücadele çalışmasını ilkbaharda da sürdürdüklerini söyledi.

Personelin mesai mefhumu gözetmeksizin çalıştığını belirten Sümbül şu ifadeleri kullandı:

Hasanova köyünün Burmataş mezrası ilçemize yaklaşık 23 kilometre mesafede. Köy yolunu açmak için mücadelemiz devam ediyor. Bingöl'ün bazı bölgelerinde çiçekler açtı ama biz burada karla mücadele ediyoruz.

Sümbül, ilçedeki köylerin 300 kilometreyi bulan yol ağından sorumlu olduklarını ifade ederek, kış boyunca kapanan yolları açmak için bazı köylere 10 kez gittiklerini söyledi.

"Karın yüksekliği kimi zaman kepçenin boyunu aşıyor. Biriken karı temizlemekte bazen zorlanıyor araçlarımız. Zaman zaman bu zor şartlarda araçlarımız arıza da vermekte." ifadelerini kullanan Sümbül, arızaları giderdikten sonra çalışmalara devam ettiklerini ifade etti.

"ARAÇLARDA ZİNCİR KOPMALARI YAŞANIYOR"

Yaklaşık 14 yıldır kepçe operatörlüğü yapan Sinan Bingöl de vatandaşların mağdur olmaması için ekip olarak çalıştıklarını söyledi.

Bingöl, tüm zorluklara rağmen yolları açtıklarını anlatarak şu ifadeleri kullandı:

Nisan ayında da kar çilesi devam ediyor. Kar kalınlığı 4-5 metreyi buluyor. Araçlarda arızalar ve zincir kopmaları yaşanıyor ama ekip olarak dayanışma içinde sorunları gideriyor, vatandaşlarımızın yolunu açıyoruz.

"BİR YANIMIZ KIŞ BİR YANIMIZ İLKBAHAR"

Bingöl Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Kulübü Derneği Başkanı Kenan Nihat Elçi de Bingöl'ün doğasının eşsiz bir çeşitlilik sunduğunu belirtti.

Bir yanda kış koşullarına bir yandan da doğanın uyanışına tanıklık ettiklerini anlatan Elçi, şunları söyledi:

Bu güzellikleri belgelemeye çalışıyoruz. Bingöl Türkiye'nin en soğuk illerinden Erzurum ile en sıcak illerinden biri olan Diyarbakır arasında kalan müthiş bir coğrafya. Bir yanımız kış, bir yanımız ilkbahar. Bingöl müthiş bir coğrafya tüm doğaseverleri bekliyoruz.

KAR VE BAHAR MANZARASININ AYNI KAREDE BULUŞTUĞU ANLAR

Doğa olaylarının bu denli keskin bir ayrım oluşturması bölge genelinde nadir görülen sahneleri de beraberinde getiriyor. Bir yanda metrelerce karla mücadele eden ekipler diğer yanda tarlalarında bahar hazırlığı yapan üreticiler kentteki iklim çeşitliliğini gözler önüne seriyor. Uzmanlar mart ve nisan aylarındaki yağışların su rezervleri açısından stratejik önem taşıdığını belirtiyor. (AA)