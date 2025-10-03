Sıradan bir ev uyuşturucu imalathanesi çıktı

Yayınlanma:
Kırklareli'nin Vize ilçesinde bir eve düzenlenen narkotik operasyonunda, uyuşturucu yetiştirmek için özel bir düzenek kurulduğu ortaya çıkarıldı. Operasyon sonucunda çok miktarda uyuşturucu madde ele geçirilirken, olayla ilgili gözaltına alınan iki şüpheliden biri tutuklandı.

Kırklareli İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Vize İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yürüttükleri ortak bir çalışma neticesinde, Vize ilçesinde ikamet eden H.D. ve F.D. isimli şahısların evlerinde yasa dışı kenevir yetiştirdiği bilgisine ulaştı. Yapılan tespitlerin ardından operasyon için harekete geçildi.

Kocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandıKocaeli'de uyuşturucu operasyonları: 20 günde 86 şüpheli tutuklandı

EVDEN 26 KÖK KENEVİR VE TARIMSAL GÜBRELER ÇIKTI

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinesinde şüphelilerin evine baskın düzenlendi. Evde yapılan detaylı aramada, uyuşturucu üretimi için kullanıldığı anlaşılan bir düzenekle karşılaşıldı. Arama sonucunda; 410,06 gram esrar, işlendiğinde yaklaşık 26 kilogram esrar elde edileceği değerlendirilen 26 kök Hint keneviri ve kenevir ekiminde kullanılan çok sayıda tarımsal gübre ele geçirildi.

BİR ŞÜPHELİ TUTUKLANDI DİĞERİ ADLİ KONTROL ŞARTIYLA SERBEST

Operasyon kapsamında evde bulunan şüpheliler H.D. ve F.D. gözaltına alındı. Emniyetteki sorgu ve işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen iki şüpheli, hakim karşısına çıkarıldı. Mahkeme, şüphelilerden H.D.'nin tutuklanarak cezaevine gönderilmesine, F.D.'nin ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmasına karar verdi.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

