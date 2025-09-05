Sınıfları onarma işi de öğretmenlere kaldı: Müdürden teşekkür

Yayınlanma:
Gaziantep'te okulların açılmasına sayılı günler kala Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi müdür ve öğretmenleri sınıflarda tadilat yaptı.

Yeni öğretim dönemi 8 Eylül Pazartesi günü başlıyor. Okulların açılmasına sayılı günler kala Gaziantep'teki Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde öğretmenler sınıflarda tadilat yaptı.

SINIFLARIN TADİLATINI ÖĞRETMENLER YAPTI

İslahiye ilçesi Boğaziçi Mahallesi'nde bulunan Boğaziçi Şehit Ömer Uygun Anadolu İmam Hatip Lisesi Müdürü Halim Erol, yeni ders yılına sayılı günler kala, okulu öğrencilerine hazırlamak için harekete geçti.

Boya ve ahşap malzemelerinin teminini yapan Erol, öğretmenlerle kolları sıvadı. Okul müdürü, öğretmen ve görevliler ellerine fırçaları alarak okul koridorları, sınıf ve kapılar boyanıp temizlenirlerken, deforme olmuş sıra ve masaların tadilatlarını yaptı.

gaziantepte-ogretmenler-siralari-onarip-898407-266949.jpg

MÜDÜRDEN TEŞEKKÜR

Lise müdürü Hali Erol, “Öğrencilerimiz yeni eğitim yılına yenilenmiş sıralar ve boyanmış sınıflarda girmelerini sağlamak amacıyla çalışma yaptık. Öğretmenlerimize fedakarlıklarından dolayı teşekkür ediyorum” dedi.

gaziantepte-ogretmenler-siralari-onarip-898422-266949.jpg

gaziantepte-ogretmenler-siralari-onarip-898419-266949.jpg

Kaynak:DHA

