Şık Makas işçileri 57 gündür direniyor: Sesimizi duyun artık!

Tokat Organize Sanayi Bölgesi’nde aylardır ücretleri ödenmeyen, yüzlerce işçinin tazminatsız işten atıldığı Şık Makas fabrikasında işçilerin başlattığı eylem 57'nci gününde devam etti.

Tokat’ın Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren Şık Makas fabrikasında işçiler, aylardır ödenmeyen ücretleri ve keyfi işten atmalara karşı başlattıkları direnişi sürdürüyor.

"HAKLARIMIZ İÇİN DİRENİYORUZ"

Yıllarca asgari ücretle çalışan, ücretleri ve tazminatları gasp edilerek işten atılan Şık Makas / Cross Jeans işçileri "57 gündür ekmeğimiz ve haklarımız için direniyoruz. Ücretlerimiz ve tazminatlarımız gasp edildi, haksız yere işten atıldık. Patron ve sarı sendika zulmüne karşı ekmeğimiz için, çocuklarımız için direniyoruz! Hakkımızı arıyoruz! Sesimizi duyun artık! Haklarımızı verin!" dedi.

DİRENİŞ 2'NCİ AYNI YAKLAŞTI

Şık Makas işçilerinin direnişi 2'nci ayına yaklaştı. Ücretlerini alabilmek için eyleme başlayan işçiler, Öz İplik-İş’in patron iş birlikçisi tutum sergilediğini iddia ederek toplu şekilde Birleşik Tekstil Dokuma ve Deri İşçileri Sendikasına (BİRTEK-SEN) geçmişti.

İşçiler, fabrika önündeki direnişlerinin yanı sıra, ilk bir ay içerisinde Tokat Kent Merkezinde, fabrikanın üretim yaptığı markaların bulunduğu illerde, Ankara Çalışma Bakanlığı önünde çeşitli eylemler yaptı.