Şiddet mağduru kadının kabus dolu hikayesi: Tecavüz etti hamile kalınca evlendik

Olay, 13 Aralık Cumartesi günü saat 14.00 sıralarında Çağlayan Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, eşiyle yaşadığı şiddetli geçimsizlik nedeniyle baba evine dönen Yağmur Serin E., mahkemeden uzaklaştırma kararı aldırdı. Genç kadın, çocuğunu babasının görmesi amacıyla eşinin ailesinin yaşadığı eve götürdü. Çocuğu eve bıraktıktan sonra dışarı çıkan kadının peşinden gelen Bilal E., konuşma talebi reddedilince sokakta beklemeye başladı.

Bir süre sonra kadını bir otomobilin arkasına sıkıştıran Bilal E., çevredekilerin gözü önünde eşini tekme ve yumruklarla darbetmeye başladı. Olaya müdahale etmek isteyen vatandaşları gören saldırgan, belindeki silahı çıkararak eşinin başına dayadı. Vatandaşlara "Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım" diyerek tehditler savuran Bilal E., kadının "Polis çağırın, yardım edin" feryatları arasında koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

"TECAVÜZ SONRASI ZORAKİ EVLİLİK VE BİTMEYEN ŞİDDET"

Yaşadığı travmatik sürecin perde arkasını anlatan Yağmur Serin E., evliliğinin temelinde korku ve baskı olduğunu ifade etti. 2024 yılı Ocak ayında tanıştıklarını belirten mağdur kadın, süreci şu sözlerle aktardı:

"Bir birlikteliğimiz oldu. Tecavüz oldu; uyuşturucu kullandığı için. Sonra ben hamile kaldığımı öğrendim. Şikayet etmemden korktu. Evlenmek istedi, kandırdı, evlendik. Sonra şiddeti başladı. Uyuşturucusu her zaman devam etti. Ben hep sustum, çocuğum için sustum. Sonra çocuğum dünyaya geldi. Yine yapmaya devam ediyordu. Karışınca şiddete meyil oluyordu. Ailesi de buna şahit. Ailesi de her zaman biliyordu bana şiddet uyguladığını, vurduğunu, bağırdığını. Ailesi de bir şey diyordu ama ailesini de hiçbir zaman dinlemedi. Babasına, annesine de aynı şekilde bağırıyordu. Sonra ben babamın evine geldim. Ayrılmak istediğimi söyledim. Boşanma davamı açtım. Uzaklaştırma kararımı aldırdım."

"ÖNCE SENİ ÖLDÜRECEĞİM SONRA KENDİMİ"

Olay günü yaşananları tüm ayrıntılarıyla paylaşan Yağmur Serin E., eşinin kendisini tuzağa düşürdüğünü belirtti. Bilal E.'nin daha önce de babasının evine saldırıp camları kırdığını ve kendisine silah fotoğrafları atarak tehdit ettiğini söyleyen genç kadın, saldırı anını şöyle anlattı:

"Kızımı götürdüm. Evde olduğunu bilmiyordum. Bilseydim asla gitmezdim. Kapıdan, taksiden verdim. Ondan sonra beni yakaladı. Kenara çekti. Kafama silah dayadı. 'Ya geleceksin, evinde oturacaksın ya da seni öldüreceğim, sonra da kendimi öldüreceğim' diyerek tehdit etmeye başladı. Camdan bizi gören bir kadın 'Bırak kızı' diyerek dikkatini dağıttı. O sırada yukarı doğru koşmaya başladım kameralardaki gibi. Sonra telefonlarımı almaya çalıştı polisi aramayayım, kimseye haber vermeyeyim diye. İzin vermeyince ilk önce kafa attı, sonra da dövmeye başladı. Silahı çıkarttı. Bana yaklaşıp bana yardım etmek isteyen insanlara da silah çekti; 'Yaklaşmayın, silahım var, sıkarım' diyerek. Hiçbir şey yapamadım. Sadece 'Polis çağırın' diye bağırmak zorunda kaldım."

SALDIRGAN TUTUKLANDI MAĞDUR KADINDAN "PİŞMANIM" ÇIKIŞI

Saldırının ardından emniyete giderek şikayetçi olan Yağmur Serin E.'nin ifadesi doğrultusunda harekete geçen polis ekipleri, Bilal E.'yi kısa sürede yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkemece "Kasten yaralama", "Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet" ve "Tehdit-hakaret" suçlarından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Hukuki mücadelesini sürdürdüğünü belirten Yağmur Serin E., yaşadığı pişmanlığı dile getirerek uyarılarda bulundu:

"Benim durumuma kimse düşmesin. Ben bilmiyordum böyle bir insan olduğunu. Böyle bir insan da değildi. Daha sonra değişti. Kimse yaşamasın istiyorum böyle bir hayatı. Ben hiç düşünmezdim bugüne geleceğimi, böyle olacağını. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun. Şu an içerideymiş. Ben hala karakollarda savcılıklarda uğraşıyorum, gidiyorum. Bana yaptığı tehditleri, şikayetleri veriyorum. Benim yerimde bir başkası da olabilirdi, sizin bir kızınız da olabilirdi, bir akrabanız da olabilirdi. Diyecek bir kelime bulamıyorum. Hak edenin hak ettiği cezayı çekmesini istiyorum. Böyle bir insan olduğu için ben de çok pişmanım. Böyle bir insanla ben de yuva kurduğum için çok pişmanım."