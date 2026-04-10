Serbest bırakılan Emre Fel'den ilk açıklama! "Bir yudum alkol dahi içmedim"
Uyuşturucu soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve daha sonra serbest bırakılan ünlü şarkıcı Emre Fel'den ilk açıklama geldi.
Ünlülere yönelik uyuşturucu soruşturması kapsamında ünlü şarkıcı Emre Fel'in de aralarında bulunduğu 14 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.
Gözaltına alınan ünlü şarkıcı, Adli Tıp Kurumu'nda kan ve saç örneği verdikten sonra yurt dışı yasağı şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Büşra Pekin'in ifadesi ortaya çıktı
"İÇİM RAHAT VE KENDİMDEN EMİN BİR ŞEKİLDE EVİMDEN ÇIKTIM"
Yaşananların ardından sosyal medya hesabından yazılı bir açıklama yapan Emre Fel, şu ifadeleri kullandı.
- "Şunu açıkça ifade etmek isterim ki; hayatım boyunca iddia konusu edilen şeylerle hiçbir ilgim olmadı. Bir yudum alkol dahi içmedim. Dün kimsem, bugün de oyum; yarın da aynı şekilde olmaya devam edeceğim.
- Bu nedenle, içim rahat ve kendimden emin bir şekilde evimden çıktım; sürecin en hızlı ve en doğru şekilde neticelenmesi için benden talep edilen her şeyi eksiksiz yerine getirdim. Şu an evimdeyim.
- Yaşanan bu süreç nedeniyle, bu akşam gerçekleştirmeyi planladığımız Adana konserimizi pazar gününe ertelemek zorunda kaldık. Bu değişiklik sebebiyle mağduriyet yaşayan herkesten özür diliyorum.
- Yarın Antep, ertesi gün Mersin... Görüşmek üzere, sevgiler."