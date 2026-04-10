Sendikacı Mehmet Türkmen hakkında iddianame: Siyasi yasak talep edildi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Tutuklu bulunan BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında savcılık tarafından iddianame düzenlendi. Hazırlanan iddianamede, Türkmen için siyasi yasak uygulanması talep edildi.

Gaziantep’te iktidara yakınlığıyla bilinen iş insanı Hanifi Şireci’ye ait Sırma Halı fabrikasında ücretlerini alamadıkları gerekçesiyle eyleme geçen işçilere destek verdiği basın açıklaması nedeniyle BİRTEK-SEN Genel Başkanı Mehmet Türkmen hakkında iddianame hazırlandı. Türkmen, “halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma” suçlamasıyla yargılanırken, savcılık Türk Ceza Kanunu’nun 53/1 maddesi kapsamında siyasi yasak talebinde de bulundu.

Uzun süredir iş kazaları, ücretlerin eksik ya da geç ödenmesi ve çeşitli hak ihlalleriyle gündeme gelen fabrikada yaklaşık 400 işçi, maaşlarının düzensiz yatırılması ve zam yapılmaması nedeniyle iş bırakma eylemi başlatmıştı. İşçilerin örgütlü olduğu sendikanın genel başkanı Mehmet Türkmen ise bu süreçte yaptığı açıklamanın ardından 15 Mart’ta evine düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Arama sırasında evdeki tüm dijital materyallere el konulurken, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Türkmen’in yaklaşık üç buçuk haftadır tutuklu bulunuyor.

Başpınar Organize Sanayi Bölgesi’nde faaliyet gösteren fabrikadaki işçilerin eylemleri kapsamında Balıklı Meydanı’nda düzenlenen basın açıklamasında konuşan Türkmen’in ifadeleri ise şöyleydi:

"İŞÇİLERİ TEHDİT ETMEKTEN VAZGEÇİN"

"Bu ülkeyi, bu kenti yönetenlerin ve onlarla iş birliği yapan patronların ramazan başından beri hayırseverlikleri ile övünüyorlar. Ülkeyi yönetenler her gün yoksulların yer sofralarında oturma pozu veriyorlar. Onları Sırma halı işçilerinin sofralarına çağırıyoruz. O sofralara oturanlar işçiyi kuru ekmeğe muhtaç edenlerdir. İşçiler aylardır maaşlarını düzenli alamıyorlar. Fazlasını değil sadece maaşının zamanında yatırılmasını istiyorlar. Karşılığında tehdit mesajları alıyorlar. İşçiler bir gün fatura ödemese üstüne faiz geliyor ama işçiye geç ödenen para aynı para. Bu ülkeyi var edenler, sırtında taşıyanlar fabrikalarda çalışan işçiler.

Haksızlığa karşı sesini duyurmak için toplanıyor ama etrafında yüzlerce polis oluyor. Neden işçiler basın açıklaması, yürüyüş yapmak istediğinde önüne bu kadar polis diziliyor? Barikatları işçilere değil patronlara kurun. Bu öfke birikiyor. Bu adaletsizliğe her gün yenilerini ekleyerek işçilerin yüreğinde öfke ve isyan biriktiriyorsunuz. Yapmayın, altında kalırsınız. İşçinin mesai ve zam farklarını bir an önce ödeyin. İşçileri tehdit etmekten vazgeçin. İşçileri insan yerine koymayı öğrenin."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Türkiye
