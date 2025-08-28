Sekiz gündür kayıptı! Cesedi İstanbul'un göbeğinde çıktı

Suriçi’nin önemli semtlerinden Cibali’de, inşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri ihbarda bulundu.

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, iş yerinde bir kuyu bulunduğunu ve içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin kimliği belirlendi. Ölü bulunan kişinin sekiz gündür kayıp olan Sedat Dereli olduğu öğrenildi.

Polis, olay yeri incelemesinin ardından Dereli’nin cansız bedenini morga sevk etti.