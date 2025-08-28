Sekiz gündür kayıptı! Cesedi İstanbul'un göbeğinde çıktı

Yayınlanma:
İstanbul’da sekiz gündür kayıp olan Sedat Dereli, kentin en merkezi noktalarından birinde ölü bulundu. Fatih ilçesindeki Cibali Caddesi’nde Dereli’nin bedeni bir kuyudan çıkarıldı.

Suriçi’nin önemli semtlerinden Cibali’de, inşaat malzemesi ve kum satan bir iş yerinden kötü kokular gelmesi üzerine mahalle sakinleri ihbarda bulundu.

istanbul-fatihte-insaat-malzemeleri-s-884646-262852.jpg

Olay yerine gelen polis ve itfaiye ekipleri, iş yerinde bir kuyu bulunduğunu ve içinde bir erkek cesedi olduğunu tespit etti.

istanbul-fatihte-insaat-malzemeleri-s-884647-262852.jpg

Ekiplerin incelemesi sonucu cesedin kimliği belirlendi. Ölü bulunan kişinin sekiz gündür kayıp olan Sedat Dereli olduğu öğrenildi.

istanbul-fatihte-insaat-malzemeleri-s-884649-262852.jpg

istanbul-fatihte-insaat-malzemeleri-s-884686-262852.jpg

Polis, olay yeri incelemesinin ardından Dereli’nin cansız bedenini morga sevk etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

