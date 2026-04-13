Şehir eşkıyası yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran garsonu bıçakladı

Aksaray'da bir çay bahçesin müşteri olarak giden Ramazan Ö. (55) isimli şahıs, yüksek sesle konuştuğu için kendisini uyaran garson Samet Can Yıldız'ı (22) göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. Şüpheli, polis ekipleri tarafından bıçakla birlikte yakalanıp gözaltına alındı.

Aksaray'da bir şehir eşkıyası, müşteri olarak gittiği çay bahçesinde yüksek sesle konuşarak diğer müşterileri rahatsız etti. Saldırgan şahıs, müşterilerin şikayeti üzerine kendisini uyaran 22 yaşındaki garsonu göğsünden ve sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı.

ŞEHİR EŞKIYASI, UYARIYA BIÇAKLI SALDIRIYLA KARŞILIK VERDİ

Aksaray'ın Sarıyahşi ilçesindeki bir çay bahçesinde, akşam saat 18.00 sıralarında meydana gelen olayada, çay bahçesinde garson olarak çalışan Samet Can Yıldız, iddiaya göre yüksek sesle konuşan ve diğer müşterileri rahatsız eden Ramazan Ö.'yü uyardı.

İkili arasında çıkan tartışma büyüyünce Ramazan Ö. yanında taşıdığı bıçakla Yıldız'ı göğsünün 2 yerinden ve sırtından yaraladı.

SALDIRGAN BIÇAKLA YAKALANARAK GÖZALTINA ALINDI

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri Ramazan Ö.’yü bıçakla birlikte yakalayıp gözaltına aldı.

Yıldız ise ambulansla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

