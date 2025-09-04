Savcıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde dün akşam saat 21.15 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan husumetli olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

Olayın, Savcı Kayhan’a ait restoranda yaşandığı öğrenildi. Gül’ün daha önce bu restoranda çalıştığı, ancak bir süre önce işten çıkarıldığı belirtildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mustafa Can Gül ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gül, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.