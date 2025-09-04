Savcıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi

Savcıyı öldüren şahıs adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
İstanbul Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan, Çekmeköy’deki kendi restoranında eski çalışanı Mustafa Can Gül tarafından bıçaklanarak öldürüldü. Gözaltındaki Gül, adliyeye sevk edildi.

İstanbul’un Çekmeköy ilçesinde dün akşam saat 21.15 sıralarında kan donduran bir cinayet meydana geldi. İstanbul Adalet Sarayı’nda görev yapan 58 yaşındaki Cumhuriyet Savcısı Ercan Kayhan husumetli olduğu iddia edilen 19 yaşındaki Mustafa Can Gül tarafından boğazından bıçaklandı.

istanbul-cekmekoyde-savciyi-olduren-su-896740-266398.jpg

Olayın, Savcı Kayhan’a ait restoranda yaşandığı öğrenildi. Gül’ün daha önce bu restoranda çalıştığı, ancak bir süre önce işten çıkarıldığı belirtildi.

istanbul-cekmekoyde-savciyi-olduren-su-896741-266398.jpg

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralanan Kayhan’ın hayatını kaybettiğini tespit etti. Mustafa Can Gül ise kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

istanbul-cekmekoyde-savciyi-olduren-su-896742-266398.jpg

Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Gül, adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

