Sarıyer'de trafikte tehlikeli şov! Kapıya oturarak yolculuk ettiler

Sarıyer’de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı.

Olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki 34 EK 7534 plakalı üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.