Sarıyer'de trafikte tehlikeli şov! Kapıya oturarak yolculuk ettiler

Sarıyer'de trafikte tehlikeli şov! Kapıya oturarak yolculuk ettiler
Yayınlanma:
Sarıyer’de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı. Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Sarıyer’de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı.

istanbul-sariyerde-otomobil-uzerinde-891474-264749.jpg

Olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki 34 EK 7534 plakalı üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

istanbul-sariyerde-otomobil-uzerinde-891475-264749.jpg

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

