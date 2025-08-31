Sarıyer'de trafikte tehlikeli şov! Kapıya oturarak yolculuk ettiler
Sarıyer'de 2 kişi, seyir halindeki üstü açık otomobilin kapılarına oturarak yolculuk yaptı. Hem kendilerini hem de trafiği tehlikeye attıkları anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
Olay saat 22.00 sıralarında Büyükdere Caddesi Maslak istikametinde yaşandı. Caddede seyir halindeki 34 EK 7534 plakalı üstü açık otomobildeki 2 kişi, aracın kapılarına oturarak tehlikeli şekilde yolculuk yaptı. Araç üzerinde hiçbir güvenlik önlemi olmadan seyreden kişilerin yolculuğu başka bir sürücü tarafından cep telefonu ile görüntülendi.