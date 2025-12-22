Sarıkamış şehitleri eksi 10 derecede anıldı

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan on binlerce Mehmetçik, Kars'ta düzenelenen törenle anıldı.

Allah-u Ekber Dağları’nda donarak şehit olan binlerce Mehmetçiğin o dönemde yaşadığı zorlukları hissetmek adına öğrenciler eksi 10 derece soğukta temsili saygı nöbeti tuttu.

Bakan Yaşar Güler: Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ EKSİ 10 DERECEDE ANILDI

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan öğrenciler ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Alisofu Şehitlik Anıtı'na yürüdü. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşe katılanlar şehitlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

O dönemde yaşanılan zorlukları hissetmek adına asker kıyafeti giyen öğrenciler, değişimli olarak temsili saygı nöbeti tutarak, nöbet değişimi gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu ilçede düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

Şehitlikteki anma programına Vali Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.