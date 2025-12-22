Sarıkamış şehitleri eksi 10 derecede anıldı

Yayınlanma:
Sarıkamış Harekatı'nın 111'inci anma törenine katılan üniversite öğrencileri eksi 10 derecede temsili nöbet tuttu.

Sarıkamış Harekatı'nda şehit olan on binlerce Mehmetçik, Kars'ta düzenelenen törenle anıldı.

Allah-u Ekber Dağları’nda donarak şehit olan binlerce Mehmetçiğin o dönemde yaşadığı zorlukları hissetmek adına öğrenciler eksi 10 derece soğukta temsili saygı nöbeti tuttu.

sarikamis-sehitleri-icin-sifirin-altinda-1075434-319084.jpg

Bakan Yaşar Güler: Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruzBakan Yaşar Güler: Sarıkamış şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyoruz

SARIKAMIŞ ŞEHİTLERİ EKSİ 10 DERECEDE ANILDI

Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Sarıkamış Meslek Yüksek Okulu önünde toplanan öğrenciler ve protokol üyeleri ellerinde Türk bayraklarıyla Alisofu Şehitlik Anıtı'na yürüdü. Yaklaşık 4 kilometrelik yürüyüşe katılanlar şehitlikte saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okudu.

sarikamis-sehitleri-icin-sifirin-altinda-1075436-319084.jpg

O dönemde yaşanılan zorlukları hissetmek adına asker kıyafeti giyen öğrenciler, değişimli olarak temsili saygı nöbeti tutarak, nöbet değişimi gerçekleştirdi. Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 derece olduğu ilçede düzenlenen tören Kur’an-ı Kerim tilaveti ve duaların ardından sona erdi.

sarikamis-sehitleri-icin-sifirin-altinda-1075439-319084.jpg

Şehitlikteki anma programına Vali Ziya Polat, Kars Belediye Başkanı Ötüken Senger, Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar, Sarıkamış Belediye Başkanı Serdar Kılıç, daire amirleri, STK temsilcileri ile çok sayıda öğrenci katıldı.

Kaynak:DHA

Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Kanun teklifi Meclis'te: Milyonlarca kamu çalışanı ve emekliyi ilgilendiriyor
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Ayda 66 bin TL kazanç sağlıyor: Bankalar rekabeti kızıştırdı!
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Emekli maaşını artırmanın formülünü açıkladı
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
Sakın burada durup fotoğraf çekmeyin: 13 bin lira cezası var
30 fabrikayı sattı, pişman olmadı: Murat Ülker sırrını açıkladı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
Başvurular için süre doluyor! Son tarih açıklandı
33 milyon kişiyi ilgilendiriyor: 1 Ocak'tan sonra her şey değişecek
Sadettin Saran'ın test sonuçlarını canlı yayında açıkladı
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
1 ton hamsi ücretsiz dağıtıldı: Hücum ettiler
Asgari ücrette yeni kulis: Tarih vererek ne kadar zam yapılacağını duyurdu
Türkiye
Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti
Hapisten kaçan firari hükümlü polise silah çekti! Vatandaşlar müdahale etti
İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
İşçileri taşıyan minibüs devrildi! Çok sayıda yaralı var
MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"
MEB önünde MESEM protestosu: "Katledilen çocuklar isyanımızdır"