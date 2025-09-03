'Sarayın yargıya talimatını TRT'de duyurdu': Yılmaz Tunç'un CHP mesajına ateş püskürdü

CHP Sözcüsü Deniz Yücel, CHP İstanbul İl Yönetimi hakkında verilen kararın kurultay davasını etkileyebileceği yönünde verdiği demeçlere sert tepki gösterdi. "Sarayın yargıya talimatını TRT'den duyurdu" diyen Yücel, Adalet Bakanı'nın usule uygun hareket etmediğini belirterek Adalet Bakanı'nın istifa etmesi gerektiğini ifade etti.

BAKAN TUNÇ'TAN İSTANBUL KARARI KURULTAY DAVASINI ETKİLEYEBİLİR MESAJI

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi CHP 38. İstanbul Kurultayı'nı iptal ederek 196 delege ve yönetimi görevden aldı. Görevden alınanların yerine Gürsel Tekin ve beraberindeki 5 kişi kayyum olarak atandı.

Sürece dair TRT Haber'e konuşan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, bu kararın 15 Eylül'de 38. CHP Olağan Kurultayı hakkındaki davayı da etkileyebileceğini ifade etti. Mahkemenin CHP İstanbul kararının itiraza açık olduğunu yineleyen Tunç, "Kurultay'da maddi menfaatle delegelerin etkilendiği iddiası var. İspat şartı olduğu gerekçesiyle mahkemenin verdiği bir tedbir kararı var. İstanbul'da ve Ankara'da devam eden davalar da var. Her iki davada birbirini etkileyecek düzeyde" diye konuştu.

CHP Sözcüsü Deniz Yücel

"SARAYIN YARGIYA TALİMATINI TRT'DE DUYURDU"

Tunç'un TRT Haber'de kullandığı ifadelere CHP Sözcüsü Deniz Yücel sert tepki gösterdi. Adalet Bakanı'nın mahkemeleri etkilemek gibi bir yetkisinin olmadığını hatırlatan Yücel, "Devletin televizyonuna çıkıp yok hükmündeki mahkeme kararlarından medet uman Adalet Bakanı'na hatırlatıyoruz; Adalet Bakanı'nın mahkemelere, soruşturma, kovuşturma ve dava süreçlerine müdahale etme gibi bir yetkisi ve görevi yoktur! Yürütme görevindeki bakanın yargıya talimat vermesi, davalara ilişkin görüş beyan etmesi, dava süreçlerini etkileyecek demeçler vermesi yargı bağımsızlığına alenen darbe niteliği taşır!" dedi.

"Yılmaz Tunç, CHP'nin İstanbul Kongresi ve CHP Kurultayıyla ilgili sözleri ile bulunduğu koltuğun ağırlığını taşıyamadığını bir kez daha ortaya koymuştur." diyen Deniz Yücel, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'un istifa etmesi gerektiğini belirterek şunları söyledi: