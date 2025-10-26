Saraydan PKK'nın açıklaması sonrası kritik mesaj: Oyunbozanlık olursa muz cumhuriyeti değiliz

PKK'nın Türkiye'den tamamen çekilme kararını katıldığı TV yayınında değerlendiren Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral hem DEM'e hem de PKK'ya ilişkin kritik mesajlar verdi. Saral PKK'nın Türkiye'den çekilme kararının ikinci adım olduğunu, bunun Kuzey Irak'ı da içerdiğini ifade ederek olumlu adım olarak niteledi.

Son dakika | PKK Türkiye'den çekildiğini açıkladı!

Saral tv100'de Talat Atilla ile Pazar Siyaseti programında PKK'nın aldığı kararı değerlendirdi. Saral konu hakkında, "PKK'nın aslında tamamen lav olması, tamamen kendini imha etmesi artık Kuzey Irak'tan da, Suriye'den de, İran'da veya diğer konuşlandığı bir takım yerlerden de artık çünkü ülkeler, Suriye'si de, Irak'ı da, Türkiye'si de müstakil devlet ve devlet aklıyla beraber yoluna reva olması gereken ülkeler. Biliyoruz ki bu unsurların kaynağı hep dışarıda.Amerika, İsrail, bir takım batılı güçler tarafından boyunlarına kementleri takılmış ve Arzı Mevud senaryosuna göre hareket eden bir kuruluş PKK, yani bunu sağır sultan biliyor. Farklı konuşmanın da gereği yok. Ama bu da önemlidir, bu da doğru bir adımdır" ifadelerini kullandı.

"MUZ CUMHURİYETİ DEĞİLİZ"

Saral PKK'nın kararından sonra bir oyunbozanlık yapılması halinde Türkiye'nin büyük bir devlet olduğundan gerekeni yapacaklarını ifade eden Saral, "İnşallah DEM Parti de bu sürece halel getirmeme, bu süreci baltalamama adına yazılanların, çizilenlerin bütün halkımızı, vicdanı rahatlatacak bir noktaya doğru sürecin umarım en güzel şekilde nihayete ermesini temenni ediyoruz. Oyunbozanlık olursa da biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'yiz, biz muz cumhuriyeti değiliz, biz büyük bir ülkeyiz, büyük bir devletiz. Gerekeni de yaparız." şeklinde konuştu.