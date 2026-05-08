Saray'dan Davutoğlu'na ağır sözler: 3'lü çete kavgası çıktı

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’nun, Başbakanlık görevinden ayrılma sürecine dair yaptığı "Siyasi Ahlak Yasası'nı istediğim için darbe yapıldı" açıklaması, iktidar kanadında yankı buldu.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mustafa Akış, Davutoğlu’nun o dönemde kendisine karşı çıktığını söylediği isimlere "üçlü çete" demesine ve "kısıtlandığı" yönündeki açıklamalarına ağır ifadelerle tepki gösterdi.

SARAY'DAN DAVUTOĞLU'NA AĞIR SÖZLER

Mustafa Akış, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada Ahmet Davutoğlu’nu "muhteris" (ihtiraslı) olarak nitelendirerek dikkat çeken iddialarda bulundu.

Akış, Davutoğlu’nun Başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz uluslararası güçleri arkasına alarak Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı etkisizleştirmeye ve tasfiye etmeye çalıştığını savundu.

Davutoğlu’nun "şeffaflık" ve "ahlak yasası" söylemlerini bir reform hareketi olarak değil, "bizden öncekiler kirli, biz temiziz" mesajı veren bir iftira kampanyasının parçası olarak tanımlayan Akış, Davutoğlu’na sert yüklenerek, "Lütfen yalanlarınıza ve ihtiraslarınıza Miraç gecemizi ve teheccüt namazınızı alet etmeyiniz" dedi.

3'LÜ ÇETE KAVGASI ÇIKTI

Davutoğlu’nun, Başbakanlığı döneminde yetkilerinin kısıtlandığı iddiasında sorumlu tuttuğu Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu için kullandığı "üçlü çete" ifadesine karşı çıkan Akış, bu isimlerin AKP’nin hukukunu koruduğunu belirtti.

Akış, Davutoğlu’nun "ayak oyunları ile partinin genlerini değiştirmeye kalktığını", bu durum karşısında parti teşkilatının ve üst organlarının liderlik makamına sahip çıkarak Davutoğlu’nun elinden il başkanı atama yetkisini aldığını söyledi. Davutoğlu'nun hedef aldığı isimlerin Erdoğan’ın liderliğini korumak adına karşı duruş sergilediğini ifade eden Akış, "Allah başta Binali Yıldırım, Berat Albayrak ve Süleyman Soylu olmak üzere tüm o arkadaşlarımızdan razı olsun" dedi.​​​​​

Akış ayrıca, Davutoğlu ile ittifak yapan bazı isimlerin de kendilerine gelerek "bizi bu muhteris başbakandan kurtarın" dediklerini öne sürerken şu ifadeleri kullandı:

"O yüzden kıyıda köşede kiminle konuşuyorsanız; onların hukukunu da lütfen koruyun. Kamuoyunun önünde ağzınıza sakız etmeyin. Kıyıda köşede konuşanların size ne konuştuğu, bize ne konuştuğu belli olmaz."