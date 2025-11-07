'Saraçlar' çetesine operasyon: 23 gözaltı

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Jandarma Genel Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı ve İzmir Jandarma Komutanlığı tarafından kamuoyunda "Saraçlar" olarak bilinen suç örgütüne operasyon düzenlendi.

4 Kasım günü Torbalı, Kemalpaşa, Bornova, Karabağlar, Güzelbahçe ve Foça ilçelerinde eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonda 2'si kamu görevlisi 23 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda bir miktar esrar, 3 çek, 1 milyon TL değerinde 1 senet, 98 uyuşturucu hap ve 34 kurusıkı mermi ele geçirildi.

1 MİLYAR 800 MİLYON LİRA HESAP HAREKETLİLİĞİ

Şüphelilerin "Yağma", "Rüşvet", "Uyuşturucu madde ticareti", "Nitelikli dolandırıcılık", "Resmi belgede sahtecilik" ve "Suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama" suçlarına karıştıkları tespit edildi.

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) verilerine göre şüphelilere ait hesaplarda yaklaşık 1 milyar 800 milyon lira hareket saptanırken, suçtan elde edildiği değerlendirilen 200 milyon lira değerindeki taşınır ve taşınmaz mal varlığına el konulması için işlem başlatıldı.

Şüpheliler, jandarmadaki işlemlerinin adliyeye sevk edildi.