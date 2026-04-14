Şanlıurfa'daki saldırı sonrası eğitime ara verildi

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde meydana gelen ve 16 kişinin yaralanmasıyla sonuçlanan silahlı saldırının ardından bölgede geniş çaplı adli ve idari soruşturma başlatıldı. Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, hastanede yaralıları ziyaret ederek olayın detaylarını ve saldırganın kimliğine dair bilgileri paylaştı.

Vali Hasan Şıldak’ın açıklamalarına göre, saldırıyı gerçekleştiren 2007 doğumlu Ö.K., okulun eski bir öğrencisi olup sadece 9. sınıfta bu kurumda eğitim görmüş, ardından açık öğretim lisesine geçiş yapmıştı. Elindeki pompalı tüfekle okul koridorlarında ve sınıflarda rastgele ateş açan şahıs, emniyet güçlerinin müdahalesiyle yakalanmak üzereyken aynı silahla kendi yaşamına son verdi. Failin herhangi bir suç kaydının bulunmadığı bildirildi.

ŞANLIURFA'DAKİ SALDIRI SONRASI EĞİTİME ARA VERİLDİ

Saldırı sonucunda 10 öğrenci, 4 öğretmen, 1 polis memuru ve 1 kantin görevlisi olmak üzere toplam 16 kişi yaralandı. Vali Şıldak, yaralılardan durumu orta seviyede olan 5 kişinin (2 öğretmen ve 3 öğrenci) il merkezindeki hastanelere sevk edildiğini, diğer 12 kişinin tedavisinin ise Siverek Devlet Hastanesi’nde sürdüğünü belirtti. Olayda can kaybının olmamasının sevindirici olduğunu vurgulayan Şıldak, yaralıların genel sağlık durumlarının iyi olduğunu ifade etti.

Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürü Asım Sultanoğlu, yaşanan üzücü hadise nedeniyle Ahmet Koyuncu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim öğretime 4 gün ara verildiğini duyurdu. Eğitimin 20 Nisan Pazartesi günü yeniden başlaması planlanırken; bu süreçte Rehberlik Araştırma Merkezi (RAM) ve Kriz Yönetim Ekibi tarafından öğrenci ve öğretmenlere yönelik rehabilitasyon ve psikososyal destek çalışmaları yürütülecek.

"MÜNFERİT BİR HADİSE"

Okulun 743 öğrencisiyle başarılı bir kurum olduğunu ve yapılan risk değerlendirmelerinde "riskli" grupta yer almadığı için sabit polis noktasının bulunmadığını belirten Vali Şıldak, "Şimdiye kadar bariz bir hadisenin yaşandığı bir okul değildir. Olayın sebebi henüz net değil ancak münferit bir hadise olarak değerlendiriyoruz. Adli ve idari süreçler en hızlı şekilde aydınlatılacaktır" dedi.

Son dakika | Şanlıurfa'da liseye silahlı saldırı: Rastgele ateş açtı çok sayıda kişiyi yaraladı! Saldırgan intihar etti

DEHŞET ANLARINI YARALI ÖĞRENCİ ANLATTI

Saldırı sırasında sınıfta olan yaralı öğrencilerden Ömer Furkan Sayar, o anları şu sözlerle aktardı:

"Teneffüsün bitmesine yakın birden sınıfa girdi ve tetiği çekti, 4-5 kere sıkmaya başladı. Bize hiçbir şey söylemedi. Önce kendimizi yere attık, sonra iki arkadaş pencereden atladık. İki kişi vurulmuştu, sonra yan sınıfa geçti."

Görgü tanıkları ise silah seslerinin ardından herkesin panikle okuldan kaçmaya çalıştığını ve kısa süre içinde polisin olay yerine ulaştığını ifade etti. (AA)