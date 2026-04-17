Şanlıurfa'daki okul saldırısını öven çocuk tutuklandı

Bodrum'da Şanlıurfa'daki okul saldırganı adına hesap açıp silahlı fotoğraf paylaşan 16 yaşındaki Y.K., "suçu ve suçluyu övme" suçundan tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırısının faili adına sosyal medya hesabı açarak provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

Bodrum Turgutreis Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde görevli jandarma ekipleri, siber devriye çalışmaları sırasında 14 Nisan'da Şanlıurfa'da yaşanan olayı gerçekleştiren Ö.K. adına bir sosyal medya hesabı açıldığını tespit etti. Söz konusu hesaptan, saldırıyı gerçekleştiren şahsa ait silahlı fotoğrafların paylaşıldığı ve saldırının övüldüğü belirlendi.

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı açan ve içerikleri paylaşan kişinin Y.K. (16) olduğu saptandı. Kısa sürede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 16 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, suç delili olduğu değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

