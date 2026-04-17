Şanlıurfa'daki okul saldırısını öven çocuk tutuklandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şanlıurfa’da meydana gelen okul saldırısının faili adına sosyal medya hesabı açarak provokatif paylaşımlar yaptığı belirlenen 16 yaşındaki şüpheli tutuklandı.

SAHTE HESAP ÜZERİNDEN SİLAHLI PAYLAŞIM

Bodrum Turgutreis Mahallesi Hürriyet Caddesi'nde görevli jandarma ekipleri, siber devriye çalışmaları sırasında 14 Nisan'da Şanlıurfa'da yaşanan olayı gerçekleştiren Ö.K. adına bir sosyal medya hesabı açıldığını tespit etti. Söz konusu hesaptan, saldırıyı gerçekleştiren şahsa ait silahlı fotoğrafların paylaşıldığı ve saldırının övüldüğü belirlendi.

JANDARMA ŞÜPHELİYİ TESPİT ETTİ

Yapılan teknik incelemeler sonucunda, hesabı açan ve içerikleri paylaşan kişinin Y.K. (16) olduğu saptandı. Kısa sürede operasyon düzenleyen jandarma ekipleri, 16 yaşındaki zanlıyı gözaltına aldı. Şüphelinin ikametinde gerçekleştirilen aramalarda, suç delili olduğu değerlendirilen bir dizüstü bilgisayar ve cep telefonuna el konuldu.

4 ilde yasa dışı bahis operasyonu: Tutuklamalar var

ÇIKARILDIĞI MAHKEMECE TUTUKLANDI

Jandarmadaki işlemlerinin ardından Bodrum Adliyesi'ne sevk edilen Y.K., savcılık sorgusunun ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Şüpheli, "suçu ve suçluyu övme" suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi. (AA)